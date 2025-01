Scuole chiuse per allerta meteo in Campania il 13 gennaio 2025

Scuole chiuse per allerta meteo in Campania

Inizio settimana che, per molti studenti campani, inizia a casa. L’allerta meteo per neve e per gelate connesse al crollo delle temperature in Campania ha portato, ed in alcuni casi sta ancora portando, diversi Comuni a diramare ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, lunedì 13 gennaio. Non è escluso che la sospensione possa continuare anche martedì 14 in base all’andamento delle condizioni metereologiche e del loro miglioramento o peggioramento. Napoli non rientra tra i Comuni interessati: qui, le lezioni proseguiranno regolarmente dato che, secondo il comune, non ci sarebbero i presupposti, ovvero sufficienti motivi di criticità, per fermare le lezioni.

Provincia di Avellino, quali scuole sono chiuse

Nonostante Napoli, come visto, resti fuori dalla lista dei Comuni che sospenderanno le lezioni, molte altre zone della Campania, in particolare quelle del quadrante dell’alta Irpinia (provincia di Avellino), dovranno fare i conti con l’ondata di freddo. In queste località, i Comuni hanno deciso di fermare le attività scolastiche per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Per metterli al sicuro dai rischi che neve, gelate o forti piogge possano causare agli spostamenti sulle strade ghiacciate o scivolose.

Nello specifico, ad Avella, Montemarano, Sant’Angelo dei Lombardi, Bisaccia, Bagnoli Irpino, Lione, Morra de Sanctis, Calitri, Conza della Campania, Trevico, le scuole resteranno chiuse. Sono state già emesse, o sono in attesa di firma, le ordinanze di altri comuni della provincia di Avellino, tra cui Monfredane, Montella, Rocca San Felice, Aquilonia, Sturno, Guardia Lombardi, Frigento, La Baronia, Lacedonia, Arisno, Volturara, Capriglia Irpina, Baiano e Vallata, Nusco, Mercogliano, Gesualdo, Grottolella.

Scuole chiuse nel Vesuviano

La situazione sembra tranquilla nel vesuviano, ovvero in provincia di Napoli, dove non sembrano attualmente esserci particolari problemi. Eccezione per Cimitile, un comune di poco più di 6903 abitanti della città metropolitana di Napoli dove è stata firmata un’ordinanza di chiusura delle scuole. Un scenario simile si sta verificando nella provincia di Benevento, dove le zone maggiormente colpite dalla neve sono quelle del Taburno, dell’Alto Sannio e del Fortore. In alcuni tra i comuni della zona le scuole resteranno chiuse domani, mentre a Benevento città le lezioni proseguiranno regolarmente. Chiuse invece le scuole a Castelfranco, Montefalcone, San Giorgio la Molara, Castelvetere, Val Fortore e Colle Sannita.

Le scuole chiuse nel Casertano

A Sarno, che è già stata in passato teatro di gravi disastri naturali, tra cui la tragica frana del 1998, le scuole sono chiuse. Così come a Salerno. Qui, alcune aule dell’Università (con sede a Fisciano, comune che nel 1988 ha costruito un nuovo campus nella città), hanno subito allagamenti. Anche Teggiano, Castel San Giorgio e Padula hanno emesso ordinanze di chiusura. A Caserta, per l’intera giornata di oggi, scuole, parchi e ville pubbliche comunali saranno chiusi. In provincia, invece, le ordinanze attualmente emesse riguardano i comuni di San Felice a Cancello, Casaluce, San Nicola la Strada e Marcianise.

Chiusura per allerta meteo, come si decide

A cosa di deve il fatto che in alcuni comuni le scuole siano chiuse e in altri no? Innanzitutto dipende dalle specifiche condizioni meteo. Secondo, poi, dalle amministrazioni locali, che valutano le condizioni e i rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. In caso di neve, gelate, piogge intense o venti forti, i sindaci hanno il potere di emettere ordinanze che sospendono le attività scolastiche per evitare incidenti durante il tragitto casa-scuola. Ogni Comune adotta misure diverse, in base alla gravità dell’allerta e alla situazione del territorio.

Leggi anche:

Foto apertura di Kelly via Pexels