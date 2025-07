Copertura INAIL per studenti e personale: come funzionerà di preciso

Il decreto legge 90/2025 segna una svolta epocale per il sistema educativo italiano, introducendo dall’anno scolastico 2025/26 la copertura assicurativa INAIL come misura strutturale permanente. Questa riforma rappresenta un punto di non ritorno nella tutela di studenti e personale, coinvolgendo oltre 10 milioni di soggetti distribuiti in istituti pubblici, paritari e privati su tutto il territorio nazionale.

L’intervento normativo trasforma radicalmente l’approccio alla sicurezza scolastica, passando da soluzioni frammentarie a una protezione organica e uniforme per l’intero comparto educativo.

La tutela per studenti: cosa cambia

La nuova copertura INAIL garantisce una protezione estesa a tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia fino ai percorsi universitari più specializzati. Beneficeranno della tutela anche gli iscritti alle istituzioni AFAM, ITS Academy, percorsi IeFP regionali e centri per adulti, creando un ombrello protettivo che abbraccia l’intero sistema formativo nazionale.

L’assicurazione copre gli eventi lesivi verificatisi negli spazi scolastici e nelle relative pertinenze, includendo non solo infortuni di seria entità, ma anche incidenti minori come urti contro arredi o infissi. Una novità significativa riguarda i percorsi di alternanza scuola-lavoro: per questi studenti la copertura si estende al tragitto tra istituto e sede lavorativa, mentre rimane esclusa per gli altri la tutela degli infortuni in itinere durante il normale percorso casa-scuola.

Il sostegno per il personale scolastico

La copertura INAIL garantisce una protezione completa per tutto il personale che opera nelle istituzioni educative. I beneficiari includono docenti e personale ATA, ma anche esperti esterni, assistenti, ricercatori e assegnisti che svolgono attività didattiche o di supporto.

A differenza degli studenti, il personale scolastico gode di una tutela totale che si estende a ogni attività svolta per fini lavorativi. La protezione comprende anche gli infortuni in itinere, ovvero quelli che avvengono durante il tragitto casa-lavoro, una garanzia specificamente esclusa per gli studenti.

Questa distinzione nella copertura riflette la diversa natura del rapporto con l’istituzione: mentre per gli studenti la tutela si concentra sulle attività didattiche e sugli spazi scolastici, per i lavoratori del settore educativo l’assicurazione abbraccia l’intero perimetro professionale.

I fondi a supporto della tutela

Il governo ha stanziato risorse significative per garantire l’implementazione della copertura assicurativa INAIL nel settore scolastico. Il piano di finanziamento prevede un investimento graduale ma costante: 5 milioni di euro per il 2025, seguito da 10,14 milioni nel 2026 e 10,45 milioni nel 2027.

La progressione continua fino a raggiungere 13,03 milioni annui dal 2034, dimostrando l’impegno a lungo termine dell’amministrazione.

Questa strategia di investimento progressivo riflette la volontà di costruire un sistema assicurativo sostenibile e duraturo, capace di adattarsi alle esigenze crescenti del mondo scolastico e universitario italiano.