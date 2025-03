Allarme smartphone: creano dipendenza come fumo e alcol

Gli smartphone sono diventati ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, tanto da essere considerati una vera e propria estensione del nostro corpo. Questo legame così stretto con i dispositivi mobili ha sollevato interrogativi sulla possibile dipendenza che questi possono generare.

Uno studio recente condotto dall’università di Heidelberg, in Germania, ha fornito risposte sorprendenti: la lontananza dallo schermo può stimolare gli stessi recettori cerebrali coinvolti nelle dipendenze da sostanze come alcol e nicotina. La ricerca, che ha coinvolto 25 volontari di età compresa tra 18 e 30 anni, ha analizzato gli effetti neurologici di un breve periodo di astinenza digitale.

Per gli studenti e i neolaureati, costantemente connessi per motivi di studio e socializzazione, comprendere questi meccanismi diventa fondamentale per sviluppare un rapporto più consapevole con la tecnologia e preservare il proprio benessere psicofisico.

Dettagli dello studio dell’Università di Heidelberg

Lo studio tedesco, pubblicato sulla rivista Computers in Human Behavior, ha coinvolto 25 volontari di età compresa tra 18 e 30 anni. I ricercatori, guidati da Mike M. Schmitgen, hanno chiesto ai partecipanti di limitare drasticamente l’uso dello smartphone per tre giorni, consentendo solo comunicazioni essenziali.

Prima e dopo questo periodo di disintossicazione digitale, i volontari sono stati sottoposti a test comportamentali ed esami strumentali, tra cui la risonanza magnetica. L’obiettivo principale era misurare scientificamente gli effetti della lontananza dallo schermo sull’attività cerebrale, trasformando quello che prima era solo un sospetto in una conferma verificabile: anche un breve periodo di astinenza dagli smartphone può rimodellare significativamente le funzioni cerebrali.

Cambiamenti neurologici e risultati sperimentali

Lo studio guidato da Mike M. Schmitgen ha rivelato dati significativi sugli effetti neurologici dell’astinenza da smartphone. Durante il periodo di distacco digitale, i ricercatori hanno osservato come le funzioni cerebrali dei partecipanti venissero notevolmente ricalibrate. Le analisi effettuate tramite risonanza magnetica hanno evidenziato modifiche nell’attivazione cerebrale che coinvolgono sistemi di neurotrasmettitori correlati alla dipendenza.

Particolarmente rilevante è stato l’esperimento condotto a 72 ore dall’inizio del test. Ai volontari sono state mostrate varie immagini: alcune neutre, come fiori o barche, e altre raffiguranti smartphone. In presenza delle immagini di dispositivi mobili, si è verificata un’immediata attivazione di specifiche aree cerebrali collegate all’elaborazione della ricompensa e ai meccanismi di desiderio.

Questi segnali neurologici sono risultati sorprendentemente simili a quelli tipicamente registrati nelle dipendenze da sostanze come alcol, nicotina e caffeina. I ricercatori hanno quindi concluso che la carenza del telefono stimola gli stessi recettori delle dipendenze tradizionali, confermando scientificamente quello che fino a quel momento era solo un sospetto: il nostro attaccamento agli smartphone ha basi neurobiologiche comparabili ad altre forme di dipendenza note.

Un approccio consapevole alla tecnologia diventa quindi essenziale: stabilire orari senza smartphone, praticare pause digitali programmate e privilegiare le interazioni faccia a faccia rappresentano strategie efficaci per un equilibrio tecnologico salutare.