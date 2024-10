Stipendi scuola e caro-vita: i sindacati denunciano una pesante situazione

In vista dell’aumento del prezzo, inerente allo stile di vita di qualsiasi lavoratore italiano, il presidente della CGIL ha espresso la sua opinione. Il caro- vita aumenta mediamente del 4% ogni anno, mentre gli stipendi degli insegnanti incrementano della stessa percentuale ogni 36 mesi. Il Ministro del MIM Valditara ha già preso in considerazione il problema e ha rilasciato anch’egli delle dichiarazioni.

Ebbene, Landini è il leader del celebre sindacato e ha posto in luce la problematica.

” Come fa un insegnante o un impiegato del personale Ata della scuola a fare fronte a un gap sempre più grande tra costo della vita e stipendio percepito, che inesorabilmente lo rende sempre più povero?”.

In questi giorni si sono registrati aumenti del 3% sul materiale di cartoleria e sugli accessori da disegno, mentre una percentuale del 4% ha interessato i prezzi dei libri, compresi quelli di testo. A fronte di ciò, gli stipendi degli insegnanti risultano essere sottodimensionati, specialmente quelli di alcune categorie.

Nel corso di una assemblea a Vicenza, il sindacalista ha pronunciato parole importanti:

“Nel pubblico impiego sono tre anni che sono scaduti i contratti, dalla sanità fino alla scuola, e di fronte ad un’inflazione, dichiarata dal Governo, dal 2022 al 2024 di quasi il 17%, le risorse messe a disposizione sono” in media “poco più del 5%”.

A conclusione del suo intervento è emersa la domanda al Governo di prendere in considerazione questo tema risultato tra i più importanti, ovvero l’aumento di salario per il personale scolastico.

Il Ministro Valditara ha già colto la richiesta pervenutagli da Landini. A tal proposito:

“Siamo il primo Governo che aumenta gli stipendi ai docenti. Nel 2023 abbiamo previsto una rivalutazione del 4,5%, mentre nell’ultima finanziaria abbiamo destinato 3 miliardi di euro e questo anno intendiamo arrivare alla sottoscrizione di un accordo per un aumento del 6%”.

Queste dichiarazioni sono state effettuate nel corso di una visita che il Ministro ha svolto a Varese. Bisogna aggiungere che con il taglio del cuneo fiscale, l’incremento effettivo degli stipendi del personale scolastico risulterebbe, dal prossimo anno, di circa il 12-13%.

Lo stesso Ministro ha aggiunto:

“Il problema del caro-vita rimane, ma è un tema che stiamo affrontando con i sindacati e sappiamo che è un argomento sul quale c’è piena disponibilità a trovare soluzioni. Ci stiamo confrontando anche con alcune regioni in merito alla questione degli alloggi con l’obiettivo di spingere alcuni insegnanti ad accettare incarichi in alcune città. Attualmente sono i costi che rallentano e frenano il trasferimento dei docenti. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo e trovare soluzioni concrete, con sindacati e regioni. Un’idea potrebbe essere quella di defiscalizzare gli affitti agli insegnanti che dovessero accettare il trasferimento in alcune località disagiate”.