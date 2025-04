Studenti a scuola con un taser: il caso presso una scuola di Bergamo

Un allarmante episodio ha scosso una scuola nella provincia di Bergamo lo scorso 10 aprile 2025, quando due studenti minorenni si sono presentati in classe portando con sé un taser. L’incidente ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza all’interno degli istituti scolastici e ha portato a un immediato intervento da parte del personale docente e delle autorità competenti, evidenziando la gravità di comportamenti potenzialmente pericolosi in ambiente educativo.

Dettagli dell’incidente

I due ragazzini hanno portato a scuola uno storditore elettrico, simile al taser in dotazione alle forze dell’ordine ma che, a differenza di quest’ultimo, deve essere messo a contatto diretto con la persona per funzionare. Non risulta che i minori abbiano effettivamente utilizzato il dispositivo, ma è stato accertato che lo hanno esibito di fronte ai compagni come forma di intimidazione, probabilmente per vantarsi.

L’oggetto era stato ottenuto da conoscenti più grandi, all’insaputa delle famiglie.

Intervento della dirigenza e del personale scolastico

I docenti hanno immediatamente rilevato la situazione problematica, intervenendo con prontezza. Di concerto con la dirigente scolastica, sono riusciti a farsi consegnare il taser dai due studenti, eliminando così il pericolo immediato.

La dirigente ha quindi provveduto a contattare le forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la situazione secondo le procedure previste dalla legge.

Reazioni e misure disciplinari

A seguito dell’incidente, entrambi i ragazzini sono stati interrogati dalle forze dell’ordine e successivamente denunciati alla Procura dei minori per possesso di armi e oggetti atti a offendere. La dirigente scolastica ha confermato l’intervento immediato: “Siamo stati noi a chiamare la polizia, consegnando lo storditore. A fronte di certi comportamenti avvisiamo sempre le forze dell’ordine”.

L’istituto sta ora collaborando con le famiglie e il consiglio di classe, mentre nei prossimi giorni sarà convocato il consiglio di disciplina per determinare sanzioni che, come anticipato dalla dirigente, saranno particolarmente severe per punire questo comportamento.