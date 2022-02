Le migliori app per scrivere appunti a mano

Le migliori app per prendere appunti a mano possono tornarti utili mai come adesso, dato che l’uso di pc e tablet anche a scuola si è fatto molto più comune (complice, anche, l’avvento della Dad). Perché, se scrivere con carta e penna rimane sempre un’ottima soluzione, anche prendere appunti digitali a mano può essere altrettanto pratico. Come prendere appunti a mano libera? Continua a leggere, ti consigliamo le app migliori delle quali non potrai più fare a meno.

App per scrivere appunti a mano

Scrivere appunti a mano sui nostri dispositivi ha diversi vantaggi. Primo fra tutti quello di non perderli. E’ più facile, infatti, smarrire un quaderno o un block notes piuttosto che un tablet. Ci consente, inoltre, di tenerli al sicuro ben archiviati. Quale app usare per prendere appunti? Sul mercato ce ne sono a centinaia, molte gratuite, altre a pagamento ma con la possibilità di fare una prova gratuita. Se non hai tempo di testarle tutte ma vorresti andare sul sicuro, ti suggeriamo le migliori secondo noi.

HandWrite Pro Note & Draw . Come scrivere a mano libera su tablet? Puoi farlo con questa app che, oltre a permetterti di scrivere materialmente con le dita o il pennino, ti permette anche di disegnare schemi e altro.

. Come scrivere a mano libera su tablet? Puoi farlo con questa app che, oltre a permetterti di scrivere materialmente con le dita o il pennino, ti permette anche di disegnare schemi e altro. GoodNotes 5 è una delle app più apprezzate per prendere appunti su iPad . E’ a pagamento, il suo attuale prezzo è di 8,99 €. La limitazione è che non è prevista anche per Android.

è una delle app più apprezzate per . E’ a pagamento, il suo attuale prezzo è di 8,99 €. La limitazione è che non è prevista anche per Android. Evernote : rientra tra le app per prendere appunti gratis e consente di archiviare e organizzare note digitali e tanto altro che possa tornarti utile (come ad esempio articoli di giornale). È disponibile sia per ipad che per pc, per tablet e smartphone iOS e Android.

: rientra tra le e consente di archiviare e organizzare note digitali e tanto altro che possa tornarti utile (come ad esempio articoli di giornale). È disponibile sia per ipad che per pc, per tablet e smartphone iOS e Android. LectureNotes è un’app per Android. Permette di prendere note scrivendo a mano sullo schermo attraverso una apposita stilo. E’ ricca di funzionalità che si possono sfruttare anche sul lavoro.

è un’app per Android. Permette di prendere note scrivendo a mano sullo schermo attraverso una apposita stilo. E’ ricca di funzionalità che si possono sfruttare anche sul lavoro. Google Keep . Come scrivere appunti su tablet? La risposta è con Google Keep. Disponibile per Android/iOS/Web, è valida e gratuita. Puoi usarla per creare le tue note ed i tuoi spunti e per sincronizzarli con il tuo account Google.

. La risposta è con Google Keep. Disponibile per Android/iOS/Web, è valida e gratuita. Puoi usarla per creare le tue note ed i tuoi spunti e per sincronizzarli con il tuo account Google. MetaMoJi Note è una delle app simili a Goodnotes per Android. Si tratta di una nota piattaforma per prendere appunti piuttosto completa. Puoi scrivere, aprire pdf e disegnare come fosse un album digitale.

Bene, speriamo che le app per scrivere appunti su ipad, su pc e a mano libera che ti abbiamo suggerito possano esserti utili. Ognuna di esse è caratterizzata da determinate funzioni, troverai sicuramente quella che ti è più congeniale.