Come studiare filosofia: consigli per autodidatti e non

Come faccio a studiare filosofia? Se ti stai approcciando per la prima volta alla materia, è quello che sicuramente ti stai chiedendo. Quanto è difficile studiare filosofia per chi non lo ha mai fatto? In realtà meno di quanto si pensi, sia che tu lo faccia da autodidatta che a scuola o all’università (anche da non frequentante). Mentre studi filosofia, inizierai a capire la connessione tra il modo in cui le persone pensano oggi e quello in cui pensavano prima. Ti si aprirà un mondo: sarai molto più consapevole di come piccole idee si siano sviluppate nei secoli divenendo grandi scoperte. Ti diamo qualche consiglio utile in merito.

Come studiare filosofia da autodidatta

Se ti sei reso conto dell’importanza della materia e vuoi studiare filosofia da autodidatta, ti consigliamo di iniziare spogliandoti delle tue convinzioni e di abbracciare senza pregiudizio le nozioni ed i concetti filosofici che ti troverai a leggere. Sappi che non dovrai avere fretta. Prenditi del tempo per capire le premesse e il ragionamento di un argomento. Leggendo la lezione come fosse un romanzo non andrai lontano. Riserva lo studio della materia alle ore delle giornata nelle quali ti senti più produttivo (per molti si tratta del mattino). Tieni sempre vicino a te un dizionario di filosofia: troverai molto più semplice capire la lezione se potrai consultare i termini che non conosci. Per avere un quadro completo, inizia a leggere uno dei libri in grado di darti un’ampia visione dell’argomento. Infine, consulta i vari autorevoli siti per studiare filosofia presenti sul web.

Come studiare filosofia al liceo e all’università

Al liceo, le materie da studiare sono molte, e potresti non riuscire a stare dietro a tutte come vorresti. L’importante, quando studi filosofia, è dedicare particolare attenzione a ciò che riguarda il contesto storico-sociale nel quale si muove l’autore, il concetto filosofico ed il collegamento con gli altri pensatori. Inoltre, non limitarti nel fare domande all’insegnante né farti problemi nel chiedergli di rispiegare un concetto che non ti è chiaro. Confrontati con i tuoi compagni di classe ed esercitati nell’esposizione orale dell’argomento. Dove è meglio studiare filosofia? Questo puoi essere solo tu a stabilirlo. Che sia la classe, la tua stanza o la biblioteca, si tratta del luogo nel quale riesci ad essere più attivo mentalmente. Come studiare filosofia all’università è pressoché identico. Qui, tuttavia, probabilmente avrai scelto la facoltà di iscriverti alla facoltà di filosofia, ed allora la tua motivazione sarà ben diversa. Lasciati guidare dalla tua passione mettendo a frutto tutto ciò che hai letto fin qui.