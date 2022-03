Quali sono i crimini di guerra: elenco

Quali sono crimini di guerra? E chi li giudica? Argomento ahinoi quanto mai attuale, ti sarà capitato, in questi giorni, di sentirli nominare. Ma quali solo nello specifico, ovvero quale abuso è considerato crimine di guerra? E qual è organo competente a giudicarli? Vediamolo nel dettaglio.

Cosa sono i crimini di guerra

Sono quelle violazioni del diritto internazionale umanitario che incorrono nella responsabilità penale individuale ai sensi del diritto internazionale. Di conseguenza, per essere considerati tali, devono essere attuati nel contesto di un conflitto armato, sia esso internazionale o non internazionale. Insieme ai crimini contro l’umanità, quelli di guerra sono tra i più gravi del diritto internazionale. Sono talmente gravi che per essi non è prevista la prescrizione ovvero, chi se ne macchia potrà essere perseguito finché rimarrà in vita e indipendentemente dal tempo trascorso.

Crimini di guerra, elenco

Quale abuso è considerato crimine di guerra? Prima di proseguire con il loro elenco, bisogna specificare che il concetto legato ai crimini di guerra è relativamente recente: prima della seconda guerra mondiale, infatti, gli orrori della guerra erano diffusamente “accettati” come naturale conseguenza degli scontri. I crimini di guerra sono definiti dalle Convenzioni di Ginevra, dai precedenti dei Tribunali di Norimberga, da un’area giuridica più antica denominata leggi e costumi di guerra e dagli statuti del Tribunale penale internazionale in L’Aia per ciò che riguarda l’ex Jugoslavia. Nonostante si suddividano in tre gruppi, quelli espressamente legati alla guerra sono i seguenti: