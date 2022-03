Rai Gulp e RaiNews24 raccontano la guerra

Mercoledì 2 marzo 2022 Rai Gulp e Rai News 24 raccontano la guerra ai ragazzi con una programmazione speciale a partire dalle ore 19:00. Un modo per spiegare cosa sta accadendo tra Russia e Ucraina ai più piccoli e per pensare al valore della pace. Si comincia alle ore 19:00 con una trasmissione di RaiNews24 in collaborazione con Rai Ragazzi: una scheda informativa a cura della giornalista Elisa Dossi che parlerà ai ragazzi della guerra in corso in Ucraina, dal contesto geografico a quello storico, all’impatto dell’invasione russa sulla vita dei ragazzini e delle famiglie. Ma non è finita qui.

Mila per spiegare la guerra ai bambini

Successivamente verrà trasmesso il pluripremiato film di animazione Mila. Il lungometraggio, che vede dietro la macchina da presa la regista e sceneggiatrice Cinzia Angelini con una una produzione internazionale (Pepper Max Film, Pixel Cartoon, IbiscusMedia, Cinesite, Aniventure) a cui ha partecipato Rai Ragazzi (con il Patrocinio di Unicef Italia e il sostegno di Trentino Film Commission), fa vedere la guerra con gli occhi di una bambina, mischiando con poesia e immaginazione paura e speranza per il futuro. Nella pellicola, che trae ispirazione dal bombardamento di Trento nella Seconda Guerra Mondiale, la protagonista raffigura il meglio dell’umanità. Nonostante abbia perso ogni cosa, la famiglia, la casa e la sua pace, lei non ha mai perso la speranza. La sua umanità e la sua immaginazione le danno modo di consolidare un buon rapporto con gli altri e di dare speranza anche all’inconsolabile sconosciuta che le salva la vita.

Perché la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina

Nella giornata del 24 febbraio 2022 Putin ha confermato un’operazione militare nel Donbass, iniziando così un’invasione dell’Ucraina. Nel suo annuncio Putin ha detto che l’obiettivo è “difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev. E faremo in modo di demilitarizzare e de-nazificare l’Ucraina”. Poi ha detto anche che ci saranno “conseguenze mai viste se qualcuno interferisce”. Già da qualche settimana prima si erano spezzati ancora una volta i rapporti tra Russia e Ucraina, ma in realtà i problemi tra Mosca e Kiev vanno avanti dal 2014.

Potrebbe interessarti anche: