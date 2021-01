Crisi di governo: la situazione in Senato

Dopo la crisi di governo annunciata da Matteo Renzi con le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto, il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è passato prima in Parlamento, dove ha ottenuto la fiducia espressa dalla maggioranza con 321 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astenuti. Il passo successivo è passare al Senato in cui i senatori sono chiamati al voto ed esprireme, anch’essi, la fiducia o meno al governo. La giornata del 19 gennaio è stata molto lunga e impegnativa e ha deciso le sorti del governo. Scopriamo cosa è successo.

Crisi di governo: ottenuta la fiducia in Senato

Il governo supera pure la prova del Senato, ma senza la fiducia a maggioranza assoluta che ha ottenuto alla Camera. A Palazzo Madama, l’esecutivo di Giuseppe Conte incassa 156 voti, a cinque lunghezze di distanza dalla fatidica quota 161, ma comunque sufficienti per non essere sfiduciato. I voti contrari sono stati 140, con 16 astenuti – tutti di Italia viva – e nove assenti, di cui uno giustificato e che avrebbe votato Sì. Dal momento che non si è raggiunta la maggioranza assoluta, il Governo vuole lavorare per ottenerla ed evitare, quindi, altri inconvenienti.

Crisi di governo: cosa succede ora

Arrivati a questo punto Conte può provare ad andare avanti, sperando di sottrarre qualche altro senatore a FI e IV, e mettere così insieme una nuova area politica che gli permetterebbe di parlare di allargamento della maggioranza. Se Conte non riesce a trovare l’appoggio di una forza politica dovrà affidarsi a singoli responsabili che però in qualsiasi momento possono cambiare idea. L’altra opzione è aprire un dialogo con FI e Iv, che però si è già dichiarata all’opposizione dopo il voto in Senato in cui i suoi senatori si sono astenuti.

