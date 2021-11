Date Maturità 2022: calendario ufficiale Miur

Maturità 2022: le date ufficiali del Miur

C’è chi pensa alle vacanze di Natale, eppure i maturandi sanno già che avranno un periodo davvero importante davanti a loro. Non a caso il Miur ha già comunicato il calendario della Maturità 2022, specificando la data precisa delle prove scritte. Dopo due anni con Esame di Stato diverso a causa dell’emergenza sanitaria e della pandemia, cosa devono aspettarsi gli studenti del quinto anno del Liceo? Scopriamolo insieme!

Date Maturità 2022: prima prova

Il Ministero ha comunicato la data della prima prova che si svolgerà in tutta Italia mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 8.30. I maturandi dovranno svolgere una delle 7 tracce proposte entro 6 ore dall’apertura del plico. La prima prova scritta suppletiva si svolgerà invece il 6 luglio alle ore 8.30.

Maturità 2022: data seconda prova

Non è chiaro se ci sarà o meno la seconda prova che generalmente si svolge il giorno successivo alla prima, perciò giovedì 23 giugno 2022 sempre a partire dalle 8.30. Per alcuni indirizzi specifici questa prova si svolgerà in più di una giornata.

Data esame orale Maturità 2022

Il colloquio orale inizierà in base al calendario stilato dalla Commissione di Maturità, ossia la data d’inizio cambierà da scuola a scuola, ma orientativamente entro il 30 giugno 2022. Non è escluso che per il terzo anno consecutivo possano essere escluse le prime due prove e per questo motivo potrebbe esserci un maxi orale in partenza il 16 giugno 2022.

Maturità 2022: la tesina

Per quanto riguarda la “tesina” potrebbe essere rafforzato l’elaborato, quindi una tesi su una delle materie principali dell’indirizzo frequentato, precedentemente concordata dallo studente con i suoi docenti. Questi saranno ancora membri interni alla prova. Chi farà la Maturità nel 2022 potrebbe avere a che fare con un maxi esame orale, un elaborato scritto, una commissione interna e un presidente della stessa esterno. L’unica incertezza riguarderebbe l’opportunità, o meno, di fare il tema di italiano.

