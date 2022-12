I calendari scolastici regionali sono stati pubblicati già da qualche tempo, tuttavia c’è ancora chi non ha ben chiaro quando ci saranno giorni di Chiusura delle Scuole per le Vacanze di Natale 2022/23 per professori e studenti. Tra le vacanze più attese da grandi e piccini ci sono sicuramente le vacanze di Natale. Generalmente le date sono le stesse in tutto il territorio nazionale, tuttavia ci potrebbero essere alcune modifiche da regione a regione. Cerchiamo allora di capire quando cominciano le vacanze di Natale e quando finiscono secondo il Calendario Scolastico 2022/2023.

Chiusura Scuole Vacanze di Natale 2022/2023: tutte le date regione per regione

Solitamente le scuole chiuderanno in tutta Italia dal 23 dicembre al 6 gennaio, ma in alcuni casi ci sono dei giorni di differenza. Scopriamo insieme allora in quali date potremo passare delle ore spensierate insieme ad amici e parenti. Ecco il calendario regione per regione:

Vacanze di Natale Lombardia: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale provincia di Bolzano: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Toscana: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi (compresi)

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi (compresi) Vacanze di Natale Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale provincia di Trento: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Valle d’Aosta: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) (compresi)

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) (compresi) Vacanze di Natale Campania: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Piemonte: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Veneto: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi

dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi Vacanze di Natale Puglia: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Lazio: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Molise: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Basilicata: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Abruzzo: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Liguria: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Emilia Romagna: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Sicilia: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Umbria: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Calabria: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Sardegna: dal 23 dicembre 2022 a 6 gennaio 2023 (compresi)

dal 23 dicembre 2022 a 6 gennaio 2023 (compresi) Vacanze di Natale Marche: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (compresi)

Vacanze Natalizie 2022: come studiare

Ovviamente non dovete abbandonare lo studio in questi giorni e infatti il consiglio è quello di pianificare con anticipo come svolgere i compiti nonostante le giornate di riposo. Potete creare un programma dei compiti da fare stabilendo giorni e orari, ma tenetelo sempre d’occhio per evitare brutte sorprese il giorno prima di tornare a scuola.