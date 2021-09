DOMANDE TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2021

Lo sapete già ma ve lo ripetiamo: se gli altri test di ammissione per le facoltà a numero sono regolati interamente dal Miur, per quanto riguarda invece Professioni Sanitarie sono le singole università a gestire gran parte del test. In particolare, le domande vengono formulate dagli atenei stessi, per cui avete trovato, in sostanza, la stessa struttura e gli stessi argomenti da studiare, ma domande diverse. Andate avanti nell’articolo per saperne di più!

TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2021: LE DOMANDE

La struttura del test di professioni sanitarie è identica a livello nazionale: 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, tra le quali bisogna sceglierne una scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. La prova inizierà alle ore 13.00 del 14 settembre 2021 e i candidati avranno a disposizione 100 minuti per rispondere ai quesiti. Le domande saranno suddivise nel modo seguente:

12 domande di cultura generale

10 domande di logica

18 domande di biologia

12 domande di chimica

8 domande di fisica e matematica

Per quanto riguarda il punteggio invece verranno assegnati:

1.5 per ogni risposta esatta

– 0.4 per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Ricordiamo che le irregolarità in cui si può incorrere durante la prova sono diverse, come riporta Adnkronos:

danneggiamenti o contrassegni sui plichi;

utilizzo di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare;

interazione fra candidati;

utilizzo di materiale di cancelleria personale o di manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.

A questi si possono aggiungere anche errori nei punteggi delle graduatorie o quesiti già usati in altri test di concorso negli anni precedenti.

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: TUTTO SULLA PROVA

