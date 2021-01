Giornata della memoria 2021: per non dimenticare

Il 27 gennaio è la giornata della memoria, una data che non si può e non si potrà mai dimenticare. E’ stata istituita dall’ONU nel 2005 per ricordare l’ignobile sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Come ogni anno, dal 2005 ad oggi, per ricordare questa terribile pagina della storia con la speranza che non si ripetano mai più scene orribili come quelle che hanno vissuto gli ebrei, anche oggi ci saranno tanti eventi in memoria di questa giornata, ma a causa del Covid-19, avverranno tutti on line.

Giornata della memoria 2021: gli eventi online da Milano

Quest’anno tutti gli eventi in programma per ricordare la giornata della memoria sanno on line. Le tradizionali visite al Memoriale della Shoah, sotto ai binari della Stazione Centrale a Milano, si svolgono sui social. Si può partecipare a un tour virtuale sulla pagina Facebook del Memoriale, alle 16 è in programma una diretta Instagram: 30 guide di un luogo simbolo della Shoah in Italia risponderanno alle domande su una delle pagine più buie della storia di Milano e sul tristemente famoso Binario 21. Da dove partirono, tra il 1943 e il 1945, almeno 20 convogli che deportarono migliaia di ebrei italiani e oppositori politici nei campi di sterminio nazisti.

Giornata della memoria 2021: gli eventi online da Parma

Il Complesso della Pilotta si accende: un suggestivo intervento di videomapping sulle sui muri dell’edificio, dal lato sul Lungoparma, racconterà le storie delle pietre d’inciampo della città. La pianta di Parma sarà il punto di partenza di un racconto fatto di immagini, documenti storici, suoni e parole estrapolate da testimonianze, che farà rivivere le storie di vittime dell’Olocausto e di protagonisti della Resistenza. Quelle di Carolina Blum, della Famiglia Polizzi, di Ugo Franchini e di Sergio Barbieri.

Giornata della memoria 2021: gli eventi online da Rimini

Tra gli eventi di maggior rilievo, la mostra online 1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia, a cura della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica contemporanea Cdec di Milano, che inaugura il 26 gennaio alle 18.

Giornata della memoria 2021: le musiche di Morricone

Un concerto online con musiche di Ennio Morricone è la proposta del Conservatorio di Milano che dà appuntamento mercoledì 27, alle 21.30, sulla sua pagina Facebook e su quella dell’Associazione Figli della Shoah. Sul palco della Sala Verdi, la Verdi Jazz Orchestra, diretta da Pino Jodice, eseguirà brani del Maestro Morricone tratti da colonne sonore per film sulla Shoah come Gli occhiali d’oro (1987), Perlasca, un eroe italiano (2002), Senza destino (2005).

