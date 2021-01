Giornata della memoria 2021: programmazione

Il 27 gennaio è la giornata della memoria, una data che non si può e non si potrà mai dimenticare. E’ stata istituita dall’ONU nel 2005 per ricordare l’ignobile sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Come ogni anno, dal 2005 ad oggi, per ricordare questa terribile pagina della storia con la speranza che non si ripetano mai più scene orribili come quelle che hanno vissuto gli ebrei, la programmazione tv lascia ampio spazio a film e documentari; scopriamo quella di quest’anno.

Per approfondire: Cosa significa Shoah e differenze col significato di Olocausto

Giornata della memoria 2021: programmazione tv

Il 27 gennaio 2021 sarà la giornata dedicata al ricordo della Shoah e, come ogni anno, la televisione proporrà diversi film; ecco la programmazione:

Canale 5 : propone alle 23.30 il capolavoro di Roman Polański Il pianista , Palma d’Oro a Cannes e tre Oscar, per la regia, l’attore protagonista Adrien Brody e la sceneggiatura non originale;

: propone alle 23.30 il capolavoro di , Palma d’Oro a Cannes e tre Oscar, per la regia, l’attore protagonista e la sceneggiatura non originale; Focus i documentari L’orrore di Natzweiler-Struthof – Storia di un campo nazista e Le donne di Ravensbruck. Il primo racconta degli esperimenti medici condotti dai nazisti sui prigionieri, il secondo si concentra, grazie a filmati, fotografie e disegni sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, sui campi di concentramento riservati a donne e bambini;

i documentari e Il primo racconta degli esperimenti medici condotti dai nazisti sui prigionieri, il secondo si concentra, grazie a filmati, fotografie e disegni sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, sui campi di concentramento riservati a donne e bambini; Cinema 2: ospita in terza serata This Must Be The Place , primo film made in USA di Paolo Sorrentino con Sean Penn;

ospita in terza serata , primo film made in USA di Paolo Sorrentino con La 7: Andrea Purgatori conduce una puntata speciale di Atlantide proprio sulla Giornata della Memoria. Al suo interno spazio anche ai film Eichmann e Il processo di Norimberga;

conduce una puntata speciale di proprio sulla Giornata della Memoria. Al suo interno spazio anche ai film e Paramount Network invece trasmette in prima serata (21.10) Il bambino con il pigiama a righe con Vera Farmiga, sulla toccante storia d’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un coetanee ebreo;

invece trasmette in prima serata (21.10) con Vera Farmiga, sulla toccante storia d’amicizia tra il figlio di un ufficiale nazista e un coetanee ebreo; Sky Arte punta sui documentari. La serata del 27 gennaio si apre (alle 20.15) con 1938, diversi: le leggi razziali del fascismo;

punta sui documentari. La serata del 27 gennaio si apre (alle 20.15) con Su History a tarda sera (22.40) andrà in onda Inferno Mittelbau Dora, documentario sull’ultimo campo di concentramento costruito dai nazisti.

Giornata della memoria 2021: programmazione streaming

Anche Netflix e Amazon Prime partecipano trasmettendo prodotti in ricordo della Shoah:

Prime: Il figlio di Saul dell’ungherese László Nemes, Palma d’Oro e Oscar per il Miglior film straniero. La verità negata con Rachel Weisz , nei panni di Deborah Lipstadt , la storica realmente esistita che accusò di negazionismo lo scrittore David Irving;

dell’ungherese László Nemes, per il Miglior film straniero. con , nei panni di , la storica realmente esistita che accusò di negazionismo lo scrittore Netflix: Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino che rende giustizia, a modo suo, al sopruso degli ebrei. Operation Finale con Oscar Isaac e Mélanie Laurent (anche nel film di Tarantino) racconta la caccia al criminale di guerra Adolf Eichmann, il nazista sfuggito al processo di Norimberga.

Leggi anche: