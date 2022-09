Tutto quel che vedi mentre navighi online rientra in un flusso di comunicazioni, progetti e iniziative che hanno finalità differenti: ci sono articoli che informano, ci sono immagini che persuadono, ci sono pubblicità che coinvolgono ed ognuno di questi tasselli è stato progettato, pensato, scritto, impaginato e pubblicato da professionisti che hanno messo a frutto le loro conoscenze e la loro esperienza. Chiunque voglia entrare a far parte di questa “squadra” ha probabilmente in sé quelle doti di intuito e creatività necessarie per affrontare questa sfida, ma è soltanto armandosi con le giuste competenze che sarà davvero possibile entrare in campo per giocare la propria partita a testa alta.

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing, organizzato da 24ORE Business School e Unimarconi, nasce esattamente a tal fine, rispondendo ad una domanda che dalle aziende arriva con sempre maggior insistenza: è importante offrire al mercato del lavoro nuove risorse che sappiano prendere in mano le differenti componenti del processo produttivo legato a messaggi, brand, campagne, reputazione e conversazioni.

La centralità della comunicazione

Tutto è conversazione perché tutto è comunicazione. La comunicazione non è un gesto volontario: è una sorta di aura che viene emanata da qualsiasi presenza, anche in completa assenza di messaggi da veicolare. Anche il silenzio comunica, ad esempio. L’importante è saper dominare queste dinamiche, saperle comprendere nel profondo, saperne leggere tanto l’impatto emotivo privato che l’effetto sociale correlato. Per poter fare ciò occorre avere però in dote una formazione in grado di sposare tanto la capacità di analisi quanto le conoscenze storiche e di contesto, così da poter padroneggiare la materia con reale consapevolezza.

Il Digital Marketing è la più chiara espressione odierna di ciò che rappresenta la comunicazione nella società e sul mercato. L’elemento connettivo tra il “Digital” e il “Marketing” è quell’insieme di connessioni che tengono insieme le persone, le comunità e le aziende, veicolando tramite le conversazioni tutto ciò che è prodotto, politica, rapporti, relazioni.

Il Corso di Laurea in Digital Marketing è tutto questo e fornisce risposte mirate a chiunque voglia specializzarsi in una delle tante sfaccettature che la comunicazione accorpa nella propria macchina produttiva. Tanto i copywriter quanto i Web Analyst, tanto i Content Creator quanto i Digital Marketer, hanno bisogno di affrontare anzitutto un percorso formativo trasversale, che consenta di metabolizzare tutte quelle competenze che nel processo di sviluppo di una strategia di comunicazione si rivelano essenziali.

Come laurearsi in Digital Marketing

Basterà osservare il piano di studi di questa laurea triennale, infatti, per comprendere quanto ampia sia – necessariamente – la portata dei temi affrontati e quanto profonda debba essere la conoscenza maturata su queste tematiche:

I anno Orientamento alle professioni digitali con coinvolgimento di aziende e manager di riferimento Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e dello spettacolo Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Storia Contemporanea Internet e Social Media Studies Estetica della Comunicazione Informatica per la comunicazione digital

II anno Fondamenti di Marketing Digital Marketing Idoneità Lingua inglese B1 Laboratorio di Data Driven Marketing Metodologia della Ricerca sociale e analisi dei consumi Psicologia Sociale Strategie di marketing e comunicazione d’impresa Linguaggi e tecniche dell’informazione pubblica: radio, Tv e testate online Comunicazione Pubblica e Istituzionale Tecnologie multimediali per il cinema e la televisione

III anno Content Strategy & Digital Storytelling Social media marketing Laboratorio di Search advertising Istituzioni di Diritto Pubblico o Diritto dell’informazione dell’accesso e delle telecomunicazioni Educazione ai Media Etica della Comunicazione Esami a scelta libera Idoneità linguistiche: francese, spagnolo, tedesco B1 Tesi di laurea



Se la teoria della Psicologia Sociale è fondamentale per comprendere una analisi di contesto, il laboratorio di Data Driven Marketing è necessario per sviluppare una analisi di dettaglio: questa dicotomia esemplifica alla perfezione un percorso di studi che vuole creare nello studente le basi teoriche fondamentali, avviando però allo stesso tempo in modo pragmatico verso un mondo del lavoro che sarà abbracciato nella fase finale attraverso stage curricolari organizzati.

Scegliere la comunicazione, oggi, significa scegliere il Digital Marketing. Il canale digitale è infatti la grande novità che sta assorbendo gli interrogativi delle aziende imponendo scelte che spesso non sono in grado di compiere: servono nuove professionalità che, attraverso nuove competenze, sappiano indicare la strada per lo sviluppo di un brand, per il racconto di un prodotto, per l’ascolto di una community.

A cosa è possibile ambire dopo un percorso di questo tipo? A diventare quel che il proprio singolo talento è in grado di esprimere. Dal Digital Marketer al Content Creator, passando per specializzazioni SEO, SEM o da Social Media Expert, oppure sviluppando strategie per campagne digitali o curando advertising e storytelling. Sono molti gli sbocchi possibili e molti debbono ancora nascere: è il privilegio di cavalcare una rivoluzione in pieno svolgimento.

Servono nuovi talenti che sappiano prendere per mano un sistema produttivo spesso ostico al raccontarsi per aiutarlo ad entrare in una nuova dimensione del marketing: oltre la pubblicità, oltre la brochure, verso una nuova visione olistica di rapporti e relazioni nei quali raccontare e raccontarsi significa costruire opportunità di mercato.

Come funziona

Il Corso di Laurea in Digital Marketing organizzato da 24ORE Labs è di durata triennale, prevede un equivalente di 180 CFU e la partecipazione può avvenire attraverso la frequenza online delle lezioni (su base on-demand). Gli esami di profitto e la discussione delle prove finali sono svolti in presenza, ma il percorso di studi garantisce piena autonomia e massima indipendenza in termini di organizzazione e orari. Tale libertà è garanzia di democratica opportunità di studio per chiunque, garantendo la possibilità di compiere il percorso triennale al netto di impegni, dislocazione geografica, impedimenti e qualsiasi altro ostacolo possa rendere invece complesso lo studio in presenza.

Lo stage garantito al termine del corso di laurea è la ciliegina sulla torta: grazie alla collaborazione con aziende interessate ai migliori talenti del Digital Marketing, 24ORE Business School è in grado di garantire un terreno immediato sul quale applicare le conoscenze maturate, su cui mettere a terra le proprie capacità e sul quale sperimentarsi per approcciare il mondo del lavoro. Un anello di congiunzione fondamentale, insomma, tra scuola e impresa per costruire canali preferenziali di avviamento alla professione ed al miglior posizionamento dei nuovi laureati.

Articolo sponsorizzato