Cosa cerchi quando sfogli le possibilità che hai a disposizione per la tua formazione? Immagini il tuo futuro, scorri i piani di studio, tenti di intuire le opportunità, assecondi le tue passioni e inclinazioni. Tuttavia ci sono anche molti altri elementi non certo secondari a pesare nella scelta: i costi, l’organizzazione, il tempo libero, gli impegni, l’ateneo ed una serie di ulteriori tasselli che devono incastrarsi prima ancora di muovere il primo passo. Studiare, del resto, è una scelta di vita ed un investimento importante (di sicura resa) che va pesata nel migliore dei modi poiché sul piatto c’è anzitutto la risorsa più preziosa che ognuno di noi ha a disposizione: il tempo.

Digital Marketing: 5 motivi per scegliere 24ORE Business School

Ecco dunque cinque motivi per cui scegliere il primo Corso di Laurea in Digital Marketing di 24ORE Business School è una scelta di grande valore per molti motivi, ognuno dei quali innestato nei principi cardine che hanno portato allo sviluppo di un corso di questo tipo.

1. Perché “Marketing”

“Con riferimento alle imprese produttrici di beni di largo consumo, il complesso dei metodi atti a collocare col massimo profitto i prodotti in un dato mercato attraverso la scelta e la programmazione delle politiche più opportune di prezzo, di distribuzione, di vendita, di pubblicità, di promozione, dopo aver individuato, attraverso analisi di mercato, il potenziale consumatore“: il marketing è l’essenza stessa dei mercati poiché ne va a cercare l’anima con la forza dei numeri, delle analisi, delle indagini. Il marketing è la chiave di lettura di un prodotto, è il grande progetto ancestrale che sta al di sopra delle leggi della domanda e dell’offerta, cercando di piegare queste ultime facendo leva su messaggi, significati, icone ed elementi valoriali. Riuscire a prendere in mano il timone del marketing significa assumere un ruolo centrale e diventare merce preziosa in azienda, senza limitazioni in termini di prodotto o comparto: il marketing è un linguaggio universale che si applica a qualsivoglia tipo di azienda, industria, servizio o ente pubblico, aprendo pertanto ad una possibile collocazione a vasto raggio sul mercato del lavoro.

2. Perché “Digital”

La parola “digital” non è soltanto un prefisso allocato prima di “marketing” per colorarne i riflessi, ma è invece parola che brilla di luce propria. Oggi “digital” è identità prima di un modo di pensare, progettare e produrre il marketing, una complicazione ulteriore rispetto al passato ed un potenziale esplosivo aggiuntivo che la comunicazione ha a propria disposizione. Nell’epoca dei mercati intesi come conversazioni, in un mondo dove i prodotti hanno il loro canale Twitter, i politici sbarcano su Tik Tok ed i brand hanno reputazioni da difendere, avere la capacità di presidiare i canali Web e social significa pensare digital, respirare digital, vivere digital. Ecco perché “digital” non è soltanto sfumatura, ma sostantivo identitario: è la cifra del marketing di oggi ed è la linea di proiezione del marketing di domani. Comprendere come si sia arrivati a tutto questo significa capire come potrà evolvere ulteriormente, disponendo così delle basi necessarie per guidare questo processo invece di restarne travolti come persone, come professionisti, come imprenditori o come semplici comunicatori nella vita di ogni giorno.

3. Perché ti consente di scegliere

Il Corso di Laurea in Digital Marketing di 24ORE Business School offre una grande opportunità chiamata “libertà”:

libertà di scelta , perché ci si può iscrivere in qualunque periodo dell’anno compilando una semplice domanda di ammissione. Questo consente l’accesso tanto allo studente che ha fatto questa scelta al termine del ciclo precedente di studi, quanto al professionista che cerca una ricollocazione sul mondo del lavoro, quanto ancora a chi sente di aver sbagliato strada ed intende incanalarsi verso un nuovo futuro senza perdere tempo ulteriore;

, perché ci si può iscrivere in qualunque periodo dell’anno compilando una semplice domanda di ammissione. Questo consente l’accesso tanto allo studente che ha fatto questa scelta al termine del ciclo precedente di studi, quanto al professionista che cerca una ricollocazione sul mondo del lavoro, quanto ancora a chi sente di aver sbagliato strada ed intende incanalarsi verso un nuovo futuro senza perdere tempo ulteriore; libertà di frequenza , potendo utilizzare il tempo a proprio piacimento. La didattica è infatti pensata sulla flessibilità, con lezioni on-demand e in live streaming, senza imporre viaggi o permanenze lontane dalla propria abitazione o dai propri impegni;

, potendo utilizzare il tempo a proprio piacimento. La didattica è infatti pensata sulla flessibilità, con lezioni on-demand e in live streaming, senza imporre viaggi o permanenze lontane dalla propria abitazione o dai propri impegni; libertà di networking con studenti e docenti attraverso i canali preposti, potendo così avere continua assistenza e confronto in qualunque fase del corso, a prescindere da tempi e modi con cui si sceglie di frequentare;

con studenti e docenti attraverso i canali preposti, potendo così avere continua assistenza e confronto in qualunque fase del corso, a prescindere da tempi e modi con cui si sceglie di frequentare; libertà di composizione del piano di studi attraverso un percorso triennale guidato da 180 CFU, immaginato per sviluppare una base solida sulla quale ognuno potrà innestare in seguito le proprie scelte lavorative.

4. Perché porta avanti una promessa

Al termine del percorso triennale di studi, 24ORE Business School mette a disposizione un elemento che fa la differenza rispetto ad ogni altra scelta di formazione: grazie agli stage curriculari in azienda, infatti, è possibile fin da subito “assaggiare” il mondo del lavoro e mettersi al contempo in contatto con prestigiose aziende in cerca di nuovi talenti. Una comfort zone, insomma, nella quale domanda e offerta di lavoro possono incontrarsi in condizioni privilegiate ed immaginare opportunità di collaborazione.

Stage garantiti, dunque, ma non solo: le statistiche che accompagnano gli studenti già usciti dai costi di 24ORE Business School sono la promessa prima che garantisce la bontà della scelta. Il 55% degli studenti trova infatti nuova occupazione già entro il completamento del corso e ben il 97% lo ha già trovato entro 4 mesi dal termine del Master. Numeri che parlano da soli.

5. Perché è costruita sulla competenza

Il primo Corso di Laurea in Digital Marketing di 24ORE Business School nasce in collaborazione con l’Università Telematica Unimarconi. A sposarsi in questo progetto sono dunque i 25 anni di eccellenza nella formazione manageriale del primo gruppo con il primo grande ateneo a proporre la didattica online ai propri studenti.

Forma e sostanza si sposano così in un Corso di Laurea che mette in campo un servizio di qualità a tutto tondo per chiunque abbia intravisto nel Digital Marketing il luogo ideale per dare massima espressione al proprio talento, alle proprie ambizioni, alla propria curiosità o ai propri afflati comunicativi. A monte di tutto deve esserci una pulsione intima e personale: tutto il resto è scelta, impegno e opportunità.

