Lauree abilitanti: ecco quali sono (in aggiornamento)

Una bella novità per alcuni studenti universitari: il Senato della Repubblica – con 184 voti favorevoli, nessuno voto contrario e nessuna astensione – ha approvato lo scorso ottobre il disegno di legge che prevede l’abolizione dell’esame di stato per alcune professioni. Dopo Medicina (per cui la situazione è cambiata soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria), altre lauree avranno questo cambiamento e quindi il titolo di studio sarà sinonimo dell’abilitazione stella alla professione.

Lauree abilitanti: l’elenco completo

Ma come funziona il Ddl laurea abilitante? Ecco i corsi di studio interessati a questa riforma:

Le lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per l’abilitazione all’esercizio delle professioni in odontoiatria

Le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista

Le lauree magistrali a ciclo unico in Medicina veterinaria per l’abilitazione all’esercizio alla professione di veterinario

Le lauree magistrali a ciclo unico in Psicologia per l’abilitazione all’esercizio alla professione di psicologo

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (geometra laureato)

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (agrario laureato)

Le lauree professionalizzanti in professioni tecniche industriali (perito industriale laureato).

Lauree abilitanti: come funziona

La legge sarà applicata sia alle università statali, sia alle telematiche “a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione“. In realtà i futuri laureati avranno dei CFU aggiuntivi da ottenere durante il percorso di studi tradizionale. Per esempio i futuri farmacisti, odontoiatri e psicologi, dovranno avere almeno 30 crediti formativi universitari di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. La stessa regola vale per i futuri chimici, biologi e fisici che però in alternativa dovranno fare una prova pratica valutativa.

