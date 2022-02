La pandemia ha stravolto molte delle dinamiche legate all’esame di maturità: la commissione, per esempio, prima era composta da un mix di docenti interni ed esterni, ora prevede la sola presenza di 1 Presidente esterno e 6 Commissari interni.

I sei commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, i Presidenti sono nominati dal Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola che utilizza le modalità standard stabilite dal MIUR.

La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi di ogni insegnante, salvo essere revocato in casi speciali. Non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico salvo casi di legittimo impedimento ( art. 1 del D.M. n. 6/2007 ). Un ruolo importante per il tuo esame è svolto proprio dall’unico membro della commissione che non conosci, il Presidente che verrà probabilmente scelto all’esterno della tua scuola.

Per essere nominati Presidenti di commissione non bisogna essere necessariamente docenti di spicco o presidi di una scuola, ma si può essere anche nominati se appartenenti ad altre categorie di personale: professori universitari di prima e seconda fascia, ricercatori o Direttori di Accademie molto specifiche.

Il Presidente di Commissione 2022 ha l’obbligo di:

Vigilare sulle corrette scelte della Commissione sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione;

Mantenere un clima disteso tra chi partecipa all’esame (docenti e allievi);

Controllare che le procedure siano corrette;

Garantire la sua presenza a tutte le riunioni collegiali.

Si tratta sostanzialmente di un vigilante che controllerà che tutto si svolga a norma e che non ci siano scorrettezze. Saranno i tuoi docenti ad interrogarti ma lui potrà intervenire per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi.

Maturità 2022: chi è il tuo Presidente di Commissione?

I docenti interni li conosci già tutti, sono i professori che hai avuto per anni in classe e che ti hanno già interrogato tantissime volte, che conoscono i tuoi punti di forza e di debolezza, ma cosa si potrebbe fare per scoprire, invece qualcosa in più sul Presidente di Commissione dell’esame di Maturità 2022?

Una volta reso pubblico il suo nome, dovrai cercare l’Istituto da cui proviene per capire dove lavora e soprattutto chi sono i suoi allievi. A questo punto ti basterà conoscere qualcuno che studia in quella scuola per avere tutte le informazioni che ti servano. Nel caso in cui non dovessi conoscere nessuno, sappi che esistono tantissimi gruppi social dedicati alla ricerca del Presidente di Commissione. Cercali, entra e poni il quesito: troverai tantissimi studenti in grado di aiutarti e chissà che, alla fine, tu non possa ripagarli con lo stesso favore!