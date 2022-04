Migliori università per diventare CEO: ecco quali sono

Migliori università per diventare CEO: i dati

Secondo i dati di Preply, la piattaforma mondiale di apprendimento delle lingue che mette in contatto oltre 20mila docenti con decine di migliaia di studenti in tutto il mondo, le migliori università italiane per diventare CEO sono l’Università di Roma La Sapienza, l’Università Bocconi di Milano e l’Università di Firenze, mentre a livello globale gli Stati Uniti si piazzano al primo posto. Acronomo di Chief Executive Officert, il CEO è l’amministratore delegato, il ruolo più alto da poter ricoprire in un’azienda. Preply ha analizzato la lista Forbes Global delle più grandi aziende internazionali, confrontandoli con metriche come ateneo frequentato, tipologia di laurea, materia studiata e settore al fine di capire quali facoltà hanno formato e formano i migliori CEO.

Migliori università per diventare CEO: quali sono

Sul podio di questa classifica troviamo l’Università di Harvard (Stati Uniti), l’Ecole Centrale de Paris (Francia) e l’Università della Pennsylvania (Stati Uniti), seguite dall’Università di Stanford (Stati Uniti) e l’Università della California (Stati Uniti). Anche allungando l’elenco alle prime 30 università, 22 di queste si trovano negli Stati Uniti. Tra gli atenei italiani al primo posto c’è l’Università di Roma La Sapienza, seguita dall’Università Bocconi di Milano e dall’Università di Firenze, mentre al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente il Politecnico di Milano e il College des Ingénieurs di Torino. Ricordiamo che secondo la classifica ANVUR 2022 La Sapienza è l’università statale migliore per qualità e quantità della ricerca, i due valori considerati nell’insieme, inoltre è la prima università in assoluto al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia secondo il QS World University Rankings by Subjec.

Migliori università per diventare CEO: le materie

Per quanto riguarda le materie per diventare CEO le più studiate sono Economia (11,6%), Gestione delle imprese (7,6%) e Ingegneria (5,3%). Altri invece hanno optato per strade alternative e insegnamenti meno popolari: il 4,1% dei Ceo più famosi è laureato in Legge, mentre il 3,3% in Finanza. Ci sono anche CEO laureati in materie come Teologia (0,2%) o Zoologia (0,2%). Nonostante la quantità di donne CEO stia salendo, i dati dimostrano che questo ruolo rimane ancora a prevalenza per gli uomini: tra i 1000 CEO più importanti della lista di Forbes, infatti, solo il 4,7% è un esponente del gentil sesso.