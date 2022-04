Migliori Università del mondo (2022): i risultati

QS World University Rankings by Subjec ha analizzato 1543 università in 88 località del mondo e stilato una classifica delle migliori università del mondo. Il nostro Paese è risultato il settimo per numero di posti in classifica (56 in tutto) con alcune new entry rispetto al passato: l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma Silvio d’Amico Arti dello spettacolo, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Medicina e l’Università della Calabria Fisica e astronomia. La top 10 delle migliori università italiane nel mondo vede:

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

La Sapienza di Roma,

il Politecnico di Milano,

l’Università di Milano,

l’Università di Padova,

il Politecnico di Torino,

l’Università di Pisa,

l’Università Cattolica del Sacro Cuore,

la Ca’ Foscari di Venezia,

l’Università di Napoli Federico II.

Migliori Università del mondo (2022): il caso de La Sapienza

La Sapienza di Roma ha un bel primato, infatti è la prima in assoluto al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia. E non solo infatti a livello nazionale ha ottenuto 15 primi posti (erano 8 l’anno scorso). Senza dimenticare che è anche l’unico ateneo ad essere in testa ad una classifica a livello internazionale e ad avere due primati a livello nazionale nelle aree disciplinari, in Arts & Humanities (39esimo al mondo) e in Natural Sciences (44esimo al mondo). “L’eccellente risultato del QS Ranking by subject premia il grande impegno della nostra comunità che si riflette in tutti gli ambiti del sapere”, ha detto la rettrice Antonella Polimeni.

Migliori Università del mondo (2022): altri dati

Per quanto riguarda le università italiane tra le top 50 al mondo troviamo anche la Scuola normale superiore di Pisa, l’Università di Milano, la Bocconi a Milano, il Politecnico di Milano, Tor Vergata a Roma, il Politecnico di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Federico II di Napoli (unico istituto del Sud in questa classifica), l’Università LUISS Guido Carli a Roma. Per quanto riguarda gli altri Paesi gli atenei americani sono in vetta in 28 materie delle 51 analizzate: l’Università di Harvard e il MIT primeggiano come in passato. Ecco la top 10 globale:

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Usa

Università di Oxford, Regno Unito

Università di Stanford (Usa) e Università di Cambridge (Regno Unito)

Università di Harvard, Usa

California Institute of Technology (Caltech), Usa

Imperial College di Londra, Regno Unito

Politecnico Federale di Zurigo (Svizzera) e UCL (Regno Unito)

Università di Chicago, Usa

National University di Singapore, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore

Migliori Università Telematiche

La classifica di QS World University Rankings non ha preso in considerazione gli atenei online, ma se vogliamo valutare quale sia la migliore università online in Italia, possiamo affidarci al giudizio dell’Anvur, l’ente pubblico che monitora gli atenei di tutta Italia e gli assegna delle valutazioni in base alla qualità dell’offerta formativa, della segreteria e di molti altri fattori.