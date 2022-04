La Sapienza di Roma e la Classifica Anvur 2022

È La Sapienza di Roma a guidare la classifica delle università statali per qualità e quantità della ricerca, i due valori considerati nell’insieme, secondo l’ANVUR, ossia l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che ha presentato a Roma i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca italiana (Vqr). Se l’ateneo romano è in testa per qualità e quantità della ricerca, l’Università di Milano è invece al primo posto della classifica se si valuta solo la qualità della ricerca. Lo studio traccia un bilancio della produzione scientifica degli istituti di formazione e ricerca relativo al periodo compreso tra il 2015 e il 2019. La valutazione si basa sullo studio, da parte di ben 11.000 ricercatori, di più 180.000 pubblicazioni scientifiche prodotte da 65.000 ricercatori di 134 istituzioni, di cui 98 università.

Classifica Anvur 2022: tutti i dati

Sono state stilate circa dieci classifiche sulla base di indicatori fondamentali, come qualità, quantità e capacità di dare spazio ai giovani ricercatori. Per la prima volta ANVUR ha valutato l’impatto della ricerca grazie a casi studio sulle attività di Terza missione di Istituzioni e dipartimenti. Per quanto riguarda l’elenco delle migliori università statali per qualità e quantità della ricerca, dopo la Sapienza di Roma troviamo Bologna, Milano, Padova, Federico II di Napoli e Torino che in base agli indicatori considerati si alternano nelle posizioni da podio. “La Vqr, ben prima di essere vista come una ‘classifica’, è uno strumento che serve a orientare il sistema nazionale della ricerca in un contesto multidisciplinare e con diverse voci da considerare”, ha commentato la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Uno degli elementi principali che emerge da questi nuovi dati è che l’intero sistema della ricerca italiana è sempre più attento alla qualità nella promozione e nel reclutamento dei giovani ricercatori”, ha aggiunto la vice presidente di Anvur, Alessandra Celletti.

La Sapienza tra le Migliori Università del mondo

Ricordiamo che solo qualche giorno fa QS World University Rankings by Subjec ha pubblicato i dati delle analisi di 1543 università in 88 località del mondo, stilando una classifica delle migliori università del mondo. Anche in questo caso La Sapienza di Roma ha un bel primato, non a caso è la prima in assoluto al mondo per gli Studi Classici & Storia Antica e la decima al mondo per Archeologia. Inoltre a livello nazionale ha ottenuto 15 primi posti (erano 8 l’anno scorso), senza dimenticare che è anche l’unica struttura ad essere al primo posto di una classifica a livello internazionale e ad avere due primati a livello nazionale nelle aree disciplinari, in Arts & Humanities (39esimo al mondo) e in Natural Sciences (44esimo al mondo).

