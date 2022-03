Quale liceo scegliere per fare l'attrice

Fare l’attrice: quale liceo scegliere

Sei un’adolescente e sogni di diventare attrice? Se speri di calcare i palchi teatrali di tutto il mondo, oppure di recitazione in televisione o ancora di sfilare sui red carpet per i film sul grande schermo, siamo qui a darti qualche consiglio su come scegliere al meglio il tuo percorso di studi per affrontare questo percorso artistico. Non basta solo il talento, ma serve anche tanto tanto studio e ovviamente si parte dalle basi, perciò continuando la lettura ti spiegheremo quale liceo scegliere per svolgere questa professione.

Il liceo migliore per fare l’attrice

I cinque anni del liceo sono quelli più importanti per uno studente, per questo motivo la scelta dell’indirizzo migliore deve essere ben ponderata. Cosa fare allora se il sogno è quello della recitazione? Al momento non esiste una scuola che riguarda questa materia che possa sostituire il percorso del liceo, anche se alcuni istituti mettono a disposizione dei corsi di recitazione magari dopo scuola. Qualcuno potrebbe consigliare il liceo musicale coreutico anche se è più adatto a chi è interessato alla musica e alla danza, tuttavia chi sogna di lavorare magari nei musical potrebbe volere approfondire queste materie, ovviamente unite ad un corso di teatro. Tra i licei più classici invece possiamo consigliare proprio l’indirizzo classico, visto che si dà molta importanza alle parole e poi si trova un metodo di studio perfetto che potrebbe fare al caso di chiunque debba poi imparare un copione a memoria. Non escludiamo nemmeno il liceo linguistico, per chi magari sogna di intraprendere una carriera all’estero.

Fare l’attrice: cosa studiare dopo il liceo

Dopo il liceo il consiglio è quello di iscriversi ad una scuola di recitazione: da Nord a Sud ci sono davvero tante accademie, tuttavia nessuna assicura il successo nel mondo dello spettacolo. L’importante è valutare al meglio che si tratti di una scuola al massimo delle prestazioni. In realtà anche questo non basta. Chi vuole avere anche un titolo accademico universitario potrebbe optare per Scienze della Comunicazione oppure Lettere magari indirizzo DAMS – Discipline della Arti della Musica e dello Spettacolo, tuttavia si tratta solo di una formazione teorica. Per fare esperienza è necessario frequentare Sei un’adolescente e sogni di diventare attrice? , entrare in una compagnia teatrale, confrontarsi con altri futuri colleghi e provare a fare casting. Il consiglio è quello di non bruciare le tappe e di seguire passo passo tutto quello che verrà detto da chi fa questo mestiere da più tempo.

Potrebbe interessarti anche: