In cerca di rimedi omeopatici (e quindi naturali) per ansia da esami? Che si tratti della maturità, che è sempre più vicina, o di università, poco importa. L’ansia da esami può colpire chiunque ed a tutte le età. In occasione della Giornata Mondiale dell’Omeopatia, che ricorre oggi, 10 aprile, abbiamo pensato bene di suggerirvi qualche piccolo escamotage per ridurla in maniera del tutto naturale senza ricorrere a farmaci e medicinali vari.

Omeopatia per ansia da esame

L’omeopatia è una medicina complementare che viene sfruttata come trattamento alternativo e naturale per determinate condizioni di salute. E l’ansia fa parte di queste. Priva (o quasi) di effetti collaterali, può rappresentare una importante risorsa quando l’ansia tende a dominarci. Già, perché quasi tutti gli studenti soffrono di stress in una certa misura prima o durante gli esami. Un rimedio omeopatico scelto con cura e sulla base delle caratteristiche del singolo studente, può aiutare a dominare alcuni dei sintomi mentali, emotivi e fisici che l’ansia comporta e che, spesso e volentieri, compromettono l’andamento dell’esame stesso. Ovviamente, nulla fa miracoli, ma provare non costa nulla.

Arsenicum Iniziamo dal primo dei rimedi omeopatici per ansia da esami, ovvero dall’arsenicum. Perfetto per chi si sente particolarmente ansioso, tale rimedio agisce sull’apparato digerente e respiratorio e sul sistema nervoso. Gelsemium Può aiutare chi soffre di nervosismo e di ansia da prestazione. Si ottiene dall’omonima pianta rampicante che, in realtà, se assunta in dosi massicce risulta velenosa. Ma, in piccole quantità, il rimedio omeopatico è utile per combattere gli stati d’ansia. Gelsemium funziona davvero? Non ti resta che provare e valutare se faccia per te. Rimedi omeopatici per ansia da esami: Anacardium Esaurimento nervoso da studio eccessivo? Perdita di memoria da paura? L’anacardium può rappresentare a soluzione. Il suo utilizzo più diffuso è a carico del sistema nervoso centrale, anche se risulta efficace allo stesso modo per gli spasmi gastrici e intestinali.

Licopodio

Il lipocodio è un ottimo rimedio per il tipo di persona che ha una scarsa autostima mascherata con l’arroganza, ma anche per chi ha paura di essere inferiore agli altri, di fallire. Insomma, per chi vive contemporaneamente insicurezza e ambizione.

