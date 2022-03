Pro e contro di studiare all'Estero

Quali sono i pro e i contro di studiare all’Estero? Stai valutando tale scelta e sei combattuto tra il sì ed il no? Bene, ti forniamo i nostri consigli illustrandoti i vantaggi, gli svantaggi ed i motivi per i quali dovresti studiare lontano dal tuo paese.

Studiare all’Estero: pro e contro

Come è ovvio dedurre, i motivi per studiare all’Estero sono molti ma, come spesso accade, non sono tutte rose e fiori. Ciò significa che diversi sono gli aspetti da valutare prima di scegliere di partire nonostante, magari, questo sia il tuo sogno da sempre (come biasimarti, del resto?). Ecco cosa devi sapere prima di prendere la tua decisione.

Vantaggi di studiare all’Estero

Quali sono i vantaggi di studiare all’Estero? Come puoi vedere sono numerosi e utili non solo per ciò che concerne la tua vita universitaria e lavorativa, ma anche quella privata. Perché trasferirsi all’Estero?

Il primo e più scontato motivo sta nella grande opportunità che avrai di immergerti in una cultura diversa dalla tua

Imparare una nuova lingua sviluppando le tue abilità linguistiche

Uscire dalla tua zona di comfort

Diventare indipendente ed acquisire sicurezza

Fare nuove conoscenze

Vedere nuovi luoghi

Arricchire il tuo curriculum con un’esperienza che solitamente i datori di lavoro apprezzano

Sviluppare competenze ed esperienze trasferibili, utili per migliorare il tuo CV e le tue prospettive di carriera

Svantaggi di studiare all’Estero

Se le vacanze studio all’Estero sono un’occasione importante per la crescita personale, continuiamo l’analisi dei pro e dei contro di un anno fuori valutando questi ultimi. Tra gli svantaggi possiamo annoverare:

Studiare in una lingua straniera può essere impegnativo: scegli, quindi, una lingua con la quale hai più dimestichezza

Studiare lontano dal proprio paese può essere costoso, a meno che tu non abbia vinto una borsa di studio o possa usufruire di altre agevolazioni

Perderai le occasioni importanti della tua famiglia o dei tuoi amici

Dovrai fronteggiare un modo di pensare e vivere, probabilmente molto lontano dal tuo a causa delle barriere linguistiche e culturali

Potresti avvertire solitudine e nostalgia di casa

Vacanze studio all’Estero in famiglia: pro e contro

Tra le possibilità che si hanno a disposizione, ci sono anche le vacanze studio all’Estero in famiglia. Anche queste hanno i loro pro e contro.

Pro:

Poter vivere come un locale

Risparmiare rispetto ad un soggiorno in altra sistemazione

Poter godere della comodità di una vera casa

Migliorare comprensione e scioltezza di un’altra lingua

Gustare la cucina locale fatta in casa

Contro:

Non potrai vivere con compagni della tua età

Potresti sentirti limitato nella pianificazione dei viaggi e delle esperienze che intendi fare

Potresti desiderare indipendenza e privacy

