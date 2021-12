Si avvicinano le vacanze di Natale che, per essere tali, dovrebbero essere condotte all’insegna del più totale relax. Il Natale, soprattutto per gli studenti, è uno dei periodi più belli dell’anno. Una lunga vacanza, tempo per tornare a casa, tanti pranzi e cene in famiglia, incontri con i vecchi amici e regali. Ma, se sei uno studente, sai bene che non è esattamente così. Non si tratta solo di vacanze per chi frequenta le scuole superiori o l’Università. I compiti non si fermano, così come le verifiche e le interrogazioni che ti aspettano al rientro. Già. Ma come studiare durante le vacanze di Natale e, allo stesso tempo, riuscire a godersele? Ti diamo alcuni consigli per uscirne indenni.

Come studiare durante le vacanze di Natale

Studiare a Natale potrebbe sembrare la punizione più crudele sulla terra, ma con un po’ di pianificazione e preparazione, puoi comunque goderti le vacanze ed essere pronto per tutto ciò che ti attende alla fine delle stesse.

Fai il più possibile prima di Natale. Cerca di completare il più possibile i compiti prima che inizi effettivamente la pausa natalizia. Magari questo ti prenderà due giorni pieni, ma saranno guadagnati durante le vacanze. E poi, vuoi mettere la tranquillità che questo ti susciterà?

Sfrutta il tempo su treno/autobus/aereo. Usa il tempo libero che hai a disposizione sui treni o sui voli che prenderai per tornare a casa per studiare. Che sia letteratura, economia, diritto o qualsiasi altra materia, perché non approfondirla nel tempo passato sui mezzi? Rendilo producente.

Decidi quali giorni dedicare allo studio e comunicalo ad amici e parenti. Pianificare quali dei tuoi giorni liberi trascorrerai a studiare è un ottimo metodo per porti un obiettivo e dei paletti. Una volta che avrai il tuo programma, comunicalo a tutti in modo che chi ti circonda sappia che non deve disturbarti.

Scegli un luogo adatto allo studio… nel quale studiare. Studiare in casa durante le feste può essere frustrante. Troppa confusione non è mai utile alla produttività. Prova a spostarti in un ambiente più tranquillo, come ad esempio la biblioteca, o magari un caffè letterario se ce n’è uno nella tua città. Riuscirai a concentrarti e avere meno distrazioni.

Studia poco e spesso. Se preferisci non sacrificare giornate intere ma brevi pause giornaliera per lo studio, è la regola che fa per te. La tecnica del “poco e spesso” può un approccio interessante ed è utile se hai difficoltà a concentrarti per lunghi periodi o se desideri una certa flessibilità nel tuo programma di studio.

Datti delle ricompense. Stabilisci una tabella di marcia per ogni sessione di studio e concediti una ricompensa quando la completi. Che sia una fetta di pandoro, un caffè con gli amici o una passeggiata per la città, premiati in qualche modo.

