18 marzo: giornata nazionale per le vittime del Covid

La Camera ha approvato la proposta di istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19 per il 18 marzo. Ora il testo è passato all’esame in Senato. La giornata sceltà è il 18 marzo, giorno in cui gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare, in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus, per ricordare ogni anno le persone che non ci sono più a causa dell’infezione. In questa occasione viene previsto che nei luoghi pubblici e privati si osservi un minuto di silenzio dedicato a punto ai morti da Sars-Cov-2.

18 marzo giornata per le vittime del Covid: testo unificato

L’articolo 2 prevede poi che in occasione di questa giornata, per commemorare le lavoratrici ed i lavoratori morti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti della Pubblica amministrazione possano “delegare l’amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell’importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”.

18 marzo giornata per le vittime del Covid: articolo 3

Il terzo articolo afferma invece la possibilità che lo Stato, le Regioni o gli enti locali, organizzino delle cerimonie, manifestazioni o iniziative, in coordinamento con le associazioni interessate, specialmente rivolte alle giovani generazioni, per favorire il momento del ricordo.

18 marzo giornata per le vittime del Covid: articolo 4

L’articolo 4 riguarda nello specifico le attività didattiche organizzate dalle istituzioni scolastiche per promuovere la comprensione e l’apprendimento dei temi legati alla diffusione dell’epidemia di coronavirus e all’impegno internazionale per il suo contenimento.

18 marzo giornata per le vittime del Covid: articolo 5

L’articolo 5 “rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale”, mentre il sesto e ultimo articolo contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.