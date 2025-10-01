Tempi troppo lunghi per la costruzione di nuove scuole: burocratizzazione e ritardi negli appalti pubblici

Tempi troppo lunghi per la costruzione di nuove scuole: burocratizzazione e ritardi negli appalti pubblici

La maggioranza degli edifici scolastici italiani ha superato i 50 anni, richiedendo interventi urgenti. La burocrazia ostacola il rinnovamento infrastrutturale.
Tempi troppo lunghi per la costruzione di nuove scuole: burocratizzazione e ritardi negli appalti pubblici
davidec

La maggioranza degli edifici scolastici italiani ha superato i 50 anni di età, evidenziando un patrimonio immobiliare obsoleto che richiede interventi urgenti. La burocrazia rappresenta il principale ostacolo al rinnovamento infrastrutturale, rallentando drasticamente i processi di costruzione e ristrutturazione delle strutture educative nazionali.

I tempi di costruzione dalla progettazione alla consegna

L’indagine del Cresme, basata su 300 bandi pubblicati tra 2015 e 2024, rivela un quadro allarmante: realizzare un edificio scolastico richiede mediamente 5,6 anni con concorsi di progettazione, fino a 6,5 anni per altre tipologie di bando.

La sola fase progettuale assorbe 2,6-3,6 anni, un tempo durante il quale le esigenze della comunità scolastica possono cambiare radicalmente, rendendo obsoleto il progetto ancora prima della posa della prima pietra.

I ritardi nei cantieri e l’impatto sui costi

L’analisi dei cantieri rivela che i lavori sforano sistematicamente i tempi previsti. Per i bandi normali, i tempi di esecuzione subiscono un’impennata del 70% rispetto ai contratti iniziali.

Questi ritardi rappresentano una certezza strutturale del sistema degli appalti pubblici, generando costi imprevisti e contenziosi che comportano un enorme spreco di denaro pubblico.

Il ruolo del PNRR e la sfida della burocrazia

I fondi del PNRR destinati all’edilizia scolastica, con 1,4 miliardi per 210 nuove scuole e oltre 6 miliardi per la riqualificazione, rischiano di rimanere intrappolati nelle maglie della burocrazia.

Le scadenze stringenti imposte dal Piano appaiono irrealistiche se confrontate con i 6,5 anni necessari per completare un’opera scolastica, evidenziando l’inadeguatezza del sistema di appalti pubblici attuale.

Le vecchie strutture: dati e implicazioni per il futuro

Il patrimonio edilizio scolastico italiano presenta numeri allarmanti: oltre il 57% degli edifici ha superato i 50 anni di età, mentre solo l’1% è stato costruito dopo il 2018.

Questa situazione comporta gravi conseguenze sulla sicurezza sismica ed energetica, costringendo milioni di studenti a frequentare ambienti spesso inadeguati alle moderne esigenze didattiche e normative di sicurezza.

Ti potrebbe interessare

Scuola primaria, calo demografico e chiusure comunali: previsioni per il 2035
News Scuola

Scuola primaria, calo demografico e chiusure comunali: previsioni per il 2035

Il regime sanzionatorio per i casi di bullismo: impegno scolastico e pulizia del giardino scolastico
News Scuola

Il regime sanzionatorio per i casi di bullismo: impegno scolastico e pulizia del giardino scolastico

Carta docente 2025, attivazione imminente e nuovo calcolo dell'importo
News Scuola

Carta docente 2025, attivazione imminente e nuovo calcolo dell'importo

Riscatto della laurea per docenti e ATA: nuova proposta legislativa per il pensionamento anticipato
News Scuola

Riscatto della laurea per docenti e ATA: nuova proposta legislativa per il pensionamento anticipato

Maturità 2026: riforma tecnica dell'esame e assegnazione punti bonus ridotti
News Scuola

Maturità 2026: riforma tecnica dell'esame e assegnazione punti bonus ridotti

Scuola, 210 milioni per laboratori innovativi: gli istituti tecnici rivoluzionano il sistema formativo
News Scuola

Scuola, 210 milioni per laboratori innovativi: gli istituti tecnici rivoluzionano il sistema formativo

Legge delega sull'Intelligenza Artificiale: impatti normativi su scuole e formazione
News Scuola

Legge delega sull'Intelligenza Artificiale: impatti normativi su scuole e formazione

Tutti i bonus e le tariffe ridotte per il trasporto studenti
News Scuola

Tutti i bonus e le tariffe ridotte per il trasporto studenti

Link copiato negli appunti