Tesina Terza Media: la guida per fare un lavoro perfetto

Dalla scelta dell’argomento alla presentazione finale: ecco i consigli per realizzare una tesina che conquisti tutti.

Incubo tesina di terza media? Non lasciarti sopraffare da ansie e paure: con una pianificazione accurata e i giusti suggerimenti questo progetto può diventare la tua opportunità per brillare. Come? In questo articolo troverai tutto quello che ti serve per progettare, scrivere e affrontare con successo la tua tesina di terza media.

Come scegliere l’argomento della tesina di terza media

La prima domanda da farti è: quale argomento scegliere? Questo passaggio è cruciale perché influenzerà tutto il lavoro successivo.

Punta su un tema che ti appassiona: un hobby, un evento storico o una scoperta scientifica potrebbero offrirti l’incipit giusto; inoltre, se il tema ti piace, sarà più facile lavorare alla tesina e trasmetterai entusiasmo durante l’esposizione. Non dimenticare di scegliere un argomento che si colleghi a più materie possibili per creare collegamenti efficaci e intuitivi.

Se sei indeciso, parti dalle discipline che preferisci e cerca ispirazione nei libri di testo o su internet; anche una chiacchierata con amici, insegnanti o familiari può aiutarti a trovare la direzione giusta oppure consulta tesine già svolte da altri studenti per trovare spunti utili, ma ricorda: non copiare mai! La creatività e l’originalità saranno sempre apprezzate dai tuoi insegnanti.

Ecco alcuni esempi di tesine con collegamenti multidisciplinari:

La guerra Italiano: Ungaretti e la Prima Guerra Mondiale Storia: La nascita di Onu e Nato dopo la Seconda Guerra Mondiale Educazione Civica: L’Onu e la Nato oggi Scienze: La bomba atomica Geografia: L’Europa Arte: Guernica di Picasso

Il calcio Storia: Il calcio durante il fascismo Italiano: Umberto Saba e il tema sportivo Arte: La partita di calcio di Carlo Carrà Geografia: Il Qatar e il Mondiale 2022 Inglese: Soccer e football, le differenze culturali Matematica: La geometria della sfera

La donna Storia: Le suffragette e il movimento femminista Italiano: Personaggi femminili nei Promessi Sposi Inglese: Virginia Woolf e l’attivismo femminista Scienze: Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina Arte: Frida Kahlo

L’ambiente Geografia: Il Giappone e il Protocollo di Kyoto Storia: Disastri ambientali come Chernobyl Scienze: Il cambiamento climatico Italiano: Leopardi e il rapporto con la natura Educazione Civica: L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Inglese: La natura nel Romanticismo inglese



Vuoi distinguerti? Passa ad argomenti più originali come il cinema, l’intelligenza artificiale o il legame tra musica e matematica.

Come strutturare la tesina di tesina di terza media

Una buona tesina deve essere organizzata in modo chiaro e ordinato.

Introduzione

Inizia spiegando l’argomento scelto e i motivi che ti hanno portato a questa scelta; accenna già ai collegamenti con le varie materie. Parte centrale

Dividi il lavoro in sezioni dedicate a ciascuna materia, approfondendo il tema da diversi punti di vista. Per esempio, se hai scelto come argomento l’ambiente, in scienze parlerai del cambiamento climatico, in storia di disastri come Chernobyl, e così via. Conclusione

Riassumi il tuo lavoro, mettendo in evidenza cosa hai imparato e le tue riflessioni personali per dimostrare quanto hai approfondito l’argomento.

Consiglio utile: inizia con una mappa concettuale; scrivi il tema principale al centro e collega tutte le materie che intendi trattare per visualizzare meglio la struttura della tesina.

Altri consigli per una tesina di terza media coi fiocchi

Non aspettare : organizza il lavoro in più fasi (ricerca, scrittura, revisione e preparazione dell’esposizione).

: organizza il lavoro in più fasi (ricerca, scrittura, revisione e preparazione dell’esposizione). Usa fonti affidabili: oltre ai libri di testo, consulta siti ufficiali o materiali forniti dai tuoi insegnanti.

oltre ai libri di testo, consulta siti ufficiali o materiali forniti dai tuoi insegnanti. Sii chiaro : dividi il testo in sezioni ben definite e usa un linguaggio semplice ma efficace.

: dividi il testo in sezioni ben definite e usa un linguaggio semplice ma efficace. Preparati per l’esposizione orale: esercitati molto per presentare il lavoro con sicurezza e chiarezza.

Ora non resta che iniziare: buon lavoro!