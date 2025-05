Concerti Yungblud 2025: date, biglietti e scaletta

Yungblud ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che lo vedrà esibirsi in Italia nel 2025. I fan sono in trepidante attesa di assistere alla performance dal vivo dell’artista britannico, che includerà sia i grandi successi che i brani più recenti. Lo show promette di essere energico e coinvolgente, con una durata media di circa un’ora e 45 minuti.

La data italiana annunciata per il 2025

Per ora, il tour di Yungblud prevede un’unica tappa nel nostro Paese:

31 ottobre 2025 – Bergamo – Choruslife Arena

Al momento è stata annunciata solamente questa data italiana, ma i fan sperano che nei prossimi mesi possano essere aggiunti altri appuntamenti nel calendario del tour. L’artista britannico ha sempre avuto un ottimo seguito in Italia, quindi non è da escludere l’inserimento di ulteriori concerti.

I biglietti: dove acquistarli e disponibilità

I biglietti per l’attesissimo concerto di Yungblud sono già disponibili all’acquisto su diverse piattaforme. Gli appassionati possono trovarli facilmente su Ticketone, il principale rivenditore ufficiale online, oppure recarsi presso tutti i punti vendita autorizzati dislocati sul territorio nazionale.

Attualmente non si registrano particolari difficoltà nel reperimento dei tagliandi, con ampia disponibilità in tutte le fasce di prezzo. Gli organizzatori non prevedono un sold out imminente, offrendo quindi ai fan ancora molto tempo per assicurarsi un posto all’evento bergamasco del 31 ottobre 2025.

La durata dello show: quanto tempo aspettarsi al live

I concerti di Yungblud hanno generalmente una durata di circa un’ora e 45 minuti. Considerando l’orario standard di inizio alle 21:00, lo show dovrebbe concludersi intorno alle 22:45 o, al più tardi, alle 23:00. Questo formato permette all’artista britannico di eseguire un’ampia selezione del suo repertorio, garantendo ai fan un’esperienza completa della sua energia dal vivo.

La possibile scaletta del concerto

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che Yungblud includa nel repertorio sia i suoi brani più celebri che le nuove uscite. Basandoci sulla sua recente esibizione a Milano nel 2024, ecco una possibile scaletta:

superdeadfriends

I Love You, Will You Marry Me

The Funeral

California

strawberry lipstick

fleabag

ice cream man

Anarchist

parents

I Think I’m Okay

Lowlife

breakdown.

Loner

Lo show potrebbe includere anche brani dal suo repertorio più recente, creando un mix perfetto tra classici e novità.

Foto copertina via Wikimedia Commons