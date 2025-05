Test professioni sanitarie 2025-26: aggiornamento bandi e date

Le università italiane hanno avviato il processo di selezione per i corsi di laurea in Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2025-2026, pubblicando i nuovi bandi con test invernali già conclusi e sessioni primaverili in arrivo. Gli aggiornamenti sulle date d’iscrizione e sulle modalità di svolgimento delle prove rappresentano informazioni cruciali per gli aspiranti studenti che intendono intraprendere questo percorso formativo.

La conoscenza tempestiva di queste scadenze permette una pianificazione efficace della preparazione, considerando che ogni ateneo stabilisce calendari e requisiti specifici. Gli studenti devono quindi prestare particolare attenzione alle diverse sessioni disponibili – anticipate, ordinarie e straordinarie – per non perdere l’opportunità di accedere ai corsi desiderati.

I dettagli dei bandi universitari e le prossime scadenze

Le università italiane hanno pubblicato i loro bandi per l’accesso ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie. L’Università Link Campus ha fissato la scadenza per l’iscrizione al test alle ore 14:00 del 12 maggio 2025, con la prova prevista per il 13 maggio.

Il Campus Bio-Medico di Roma ha organizzato diverse sessioni d’esame articolate in periodi differenti: per la sessione anticipata le iscrizioni sono state aperte dal 20 gennaio al 26 marzo, mentre per la sessione ordinaria si potrà fare domanda dal 12 maggio al 21 agosto.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha programmato i test per il 12 e 13 settembre in modalità home-based, con il bando completo che verrà pubblicato a giugno. Infine, l’Università Vita-Salute San Raffaele ha già concluso le iscrizioni per i test dell’8 marzo. Altre università aggiorneranno prossimamente i loro calendari.

I dettagli operativi delle diverse sessioni d’esame

Le modalità di svolgimento variano significativamente tra le diverse università. Al Campus Bio-Medico, i test si distinguono per tipologia di sessione: la sessione anticipata di aprile 2025 per Infermieristica e Tecniche di Radiologia si terrà in modalità telematica, mentre la sessione ordinaria di settembre potrebbe svolgersi in presenza. Per Fisioterapia è prevista solo la sessione ordinaria in presenza l’1 settembre, con eventuale sessione straordinaria ad ottobre.

L’Università Cattolica ha optato per un approccio home-based, programmando le prove il 12 e 13 settembre 2025, permettendo così ai candidati di sostenere l’esame da casa. Diversamente, la San Raffaele ha già concluso le iscrizioni per la sessione dell’8 marzo, mentre Link Campus ha fissato il test al 13 maggio 2025 con convocazioni che saranno comunicate entro il 9 maggio. Ogni università adotta criteri specifici per ciascun corso, rendendo essenziale verificare i dettagli delle modalità d’esame prima della preparazione.

I consigli pratici per affrontare al meglio la selezione

La costante verifica degli aggiornamenti sui portali ufficiali delle università rappresenta un passaggio fondamentale per tutti gli aspiranti studenti di Professioni Sanitarie. I bandi possono subire modifiche anche a ridosso delle scadenze, rendendo essenziale un monitoraggio frequente.

È consigliabile iniziare la preparazione con largo anticipo, pianificando lo studio in base alle specificità di ciascun test, che variano considerevolmente tra le diverse università. Rispettare rigorosamente le deadline per la registrazione risulta cruciale: un ritardo anche minimo nell’iscrizione può compromettere irrimediabilmente la possibilità di partecipare alle prove selettive, vanificando mesi di preparazione.