Trump: giro di vite sui finanziamenti alle scuole che protestano

Il presidente americano Donald J. Trump ha recentemente pubblicato sul suo social Truth un annuncio che ha subito fatto discutere. Nel messaggio, Trump minaccia di interrompere i finanziamenti federali a qualsiasi istituzione scolastica che permetta proteste illegali. La dichiarazione, netta e senza compromessi, rappresenta l’ennesima presa di posizione del tycoon contro le manifestazioni di dissenso nelle università e scuole americane.

Il provvedimento

“Verranno interrotti tutti i finanziamenti federali per qualsiasi college, scuola o università che permetta proteste illegali”, ha dichiarato Trump sul suo social Truth. Il provvedimento prevede misure drastiche non solo per le istituzioni ma anche per i manifestanti.

Gli studenti stranieri coinvolti in proteste sarebbero “imprigionati e/o rimandati permanentemente nel Paese da cui provengono”, mentre per gli americani è prevista “l’espulsione definitiva o, a seconda del reato, l’arresto”. Il presidente ha anche specificato un divieto categorico dell’uso di maschere durante le manifestazioni, ribadendo la linea dura contro qualsiasi forma di protesta ritenuta illegale.

Il Contesto e le dichiarazioni precedenti

Trump ha sempre manifestato avversione verso le proteste nei suoi confronti, nonostante sostenga la libertà di parola. In passato aveva già minacciato tagli ai fondi per insegnamenti su genere, razza e per le politiche sui vaccini Covid-19.

Foto copertina via Wikimedia Commons