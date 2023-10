Unica, nuova piattaforma MIM: cos'è e come funziona

Oggi è un giorno speciale in cui viene lanciata la piattaforma Unica, creata dal Ministero dell’Istruzione italiana, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente gli studenti e le loro famiglie al sistema scolastico del paese. Unica rappresenta un’innovazione significativa, poiché offre per la prima volta un punto di accesso unificato a tutti i servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti. Inoltre, favorisce una comunicazione più agevole tra le scuole e le famiglie

Un aspetto particolarmente importante di Unica è l’attenzione dedicata all’orientamento degli studenti. La piattaforma mette a disposizione nuovi strumenti che consentono agli studenti di scoprire e valorizzare i loro talenti. Questi strumenti sono sviluppati in collaborazione con i docenti tutor e gli orientatori scolastici, il che offre un supporto tangibile nell’individuare il percorso migliore per il futuro dei ragazzi, che sia accademico o professionale.

Cos’è Unica

Unica è una risorsa di ampia portata, in quanto è accessibile a oltre 10.000 scuole statali e paritarie. Questo significa che coinvolgerà più di 6,5 milioni di studenti, oltre 8 milioni di genitori, delegati, tutori o responsabili genitoriali, nonché più di 1 milione di professionisti che lavorano quotidianamente nell’ambito scolastico.

In sintesi, Unica è una piattaforma innovativa che semplifica l’accesso ai servizi scolastici digitali e mette un’enfasi particolare sull’orientamento degli studenti, contribuendo a plasmare un futuro migliore per la gioventù italiana, sia in termini accademici che professionali.

Unica offre agli studenti e alle loro famiglie un approccio completo al percorso scolastico e fornisce una serie di informazioni fondamentali per prendere decisioni consapevoli riguardo al futuro degli studenti. Ecco come Unica li assiste:

Informazioni dettagliate : Gli utenti di Unica possono accedere a una vasta gamma di informazioni e dati essenziali per prendere decisioni ponderate riguardo al percorso scolastico e alle opzioni post-scolastiche.

Servizi Digitali Personalizzati : Unica offre l'opportunità di utilizzare in modo organizzato e personalizzato tutti i servizi digitali relativi all'orientamento, alle iscrizioni, ai pagamenti e alle iniziative a supporto del diritto allo studio. Questo consente una gestione più agevole e mirata delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

E-portfolio : Grazie all'E-portfolio, Unica permette di tenere traccia in modo semplice dell'intero percorso scolastico e dei principali traguardi raggiunti. Questo documento digitale è sempre disponibile per studenti e famiglie, consentendo una visione chiara e dettagliata del progresso degli studenti.

Supporto Personalizzato: Unica facilita il contatto diretto con il tutor scolastico e il docente orientatore, due figure di supporto introdotte dal Ministero dell'Istruzione. Questi professionisti sono lì per assistere famiglie e studenti nelle decisioni relative al percorso scolastico, offrendo orientamento e consigli preziosi.

Come funziona

L’accesso alla piattaforma Unica è estremamente semplice. È sufficiente collegarsi al sito dedicato del Ministero dell’Istruzione e utilizzare il proprio sistema di identità digitale preferito, come SPID, CIE ID, CNS o eIDAS, anche se sei uno studente minorenne.

Unica è strutturata in tre sezioni principali:

Orientamento e Valorizzazione dei Talenti : Questa sezione offre risorse fondamentali per aiutare gli studenti a scoprire e sviluppare i propri talenti. Qui potranno trovare informazioni essenziali per prendere decisioni ponderate sul loro percorso scolastico.

Iniziative di Arricchimento del Percorso di Studi : Unica fornisce dettagli sulle iniziative che aggiungono valore al percorso di studio degli studenti, contribuendo a completare la loro esperienza educativa.

: Unica fornisce dettagli sulle iniziative che aggiungono valore al percorso di studio degli studenti, contribuendo a completare la loro esperienza educativa. Servizi Digitali Innovativi: Unica offre servizi digitali avanzati che semplificano la gestione delle comunicazioni e delle interazioni con la scuola. Questi servizi rendono più agevoli i rapporti con l’istituzione scolastica.

Oltre a fornire informazioni cruciali per l’orientamento, Unica è uno strumento utile anche per le attività amministrative, come ad esempio le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25 (ulteriori dettagli sulle iscrizioni saranno disponibili a dicembre). In questo modo, Unica rappresenta una risorsa completa che copre sia gli aspetti decisionali fondamentali del percorso scolastico che quelli amministrativi.