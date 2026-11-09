UNINETTUNO celebra 20 anni e inaugura il nuovo Campus di Roma

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO celebra vent’anni di attività con la UNINETTUNO Global Week 2026, in programma a Roma dall’11 al 13 novembre. Tre giornate dedicate all’incontro tra studenti, docenti, laureati e partner internazionali, che culmineranno mercoledì 11 novembre alle ore 18.00 con la celebrazione del ventesimo anniversario dell’Ateneo e l’inaugurazione del nuovo Campus di via San Martino della Battaglia 44.

L’evento dell’11 novembre è esclusivamente a invito. Sarà un momento di incontro istituzionale e culturale per ripercorrere il percorso di UNINETTUNO e guardare alle prospettive dell’istruzione superiore nell’era digitale. La serata sarà aperta dal benvenuto alle autorità e agli ospiti, cui seguirà lo spettacolo musicale “Canticus, una voce oltre il tempo” del Maestro Gabriele Barlera, ispirato alle parole e agli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.

Musica, parola e nuove tecnologie si incontreranno in una rilettura contemporanea del Cantico delle Creature, proponendo una riflessione sulla cura della casa comune, sulla responsabilità verso le nuove generazioni e sul valore del dialogo come strumento di pace. Un programma coerente con la vocazione internazionale dell’Ateneo, che in vent’anni ha sviluppato una comunità accademica globale e accordi con università, istituzioni e governi di numerosi Paesi, in particolare nel Mediterraneo e in Africa.

“La democratizzazione dell’accesso alla conoscenza” resta il cuore della missione di UNINETTUNO, come sottolinea la professoressa Maria Amata Garito, fondatrice e Rettore dell’Università. L’obiettivo è offrire una formazione universitaria rigorosa e di qualità, superando i confini geografici, sociali e culturali attraverso le tecnologie digitali.

La ricorrenza sarà anche un’occasione per riaffermare il valore di un modello universitario indipendente e senza scopo di lucro. Per UNINETTUNO, la formazione a distanza richiede ricerca scientifica, docenti qualificati, tutoraggio, valutazioni rigorose, innovazione pedagogica e investimenti continui nella qualità. La tecnologia, quindi, non è soltanto un mezzo di diffusione, ma uno strumento per ampliare concretamente il diritto allo studio e sostenere l’inclusione.

L’appuntamento dell’11 novembre, riservato agli invitati, segna dunque un passaggio simbolico per l’Ateneo: la celebrazione di vent’anni di attività e l’apertura del nuovo Campus diventano l’occasione per rinnovare un impegno concreto verso un’università digitale accessibile, internazionale e orientata alla qualità della formazione.