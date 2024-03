"Università Svelate" alla LIUC: prevista cerimonia di consegna di 9 borse di studio

Anche l’Università Cattaneo partecipa ad “Università Svelate”: ecco il programma del 20 marzo!

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC si unisce all’iniziativa nazionale “Università Svelate”, promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), celebrando la Giornata Nazionale delle Università del 20 Marzo con un evento molto importante.

In quest’occasione il Rettore Federico Visconti presenterà un intervento intitolato “Rivoluzionare la didattica universitaria: innovazione e formazione nell’esperienza LIUC“, anticipando i temi chiave del prossimo volume dal titolo omonimo. Questo libro, basato su un’approfondita analisi dei principali sviluppi dell’istruzione superiore, offre una visione d’insieme delle strategie didattiche cruciali, evidenziando il modello educativo della LIUC e la sfida di preparare gli studenti ad apprendere in modo continuo per affrontare le sfide future.

In concomitanza con questo evento, l’Università presenta in collaborazione con il Panathlon Club La Malpensa il progetto LIUC Sport, mirato a promuovere l’importanza dell’attività sportiva, del benessere e di uno stile di vita sano insieme al valore dell’istruzione.

Durante l’evento, verranno assegnate nove borse di studio per l’Anno Accademico 2023/2024, del valore compreso tra 1.250 e 2.000 euro ciascuna, nel quadro del programma “Studio e sport”. La cerimonia di premiazione dei borsisti coinciderà con il lancio ufficiale di LIUC Sport, presieduto dal Presidente della neonata società sportiva, Antonio Bulgheroni.

Tra gli ospiti d’onore, figurano Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallacanestro, e Niccolò Mannion, playmaker della Pallacanestro Varese e della Nazionale. L’evento vedrà anche la partecipazione di Carlo Vanzini, capo redattore di Sky Formula 1 e telecronista ufficiale del Campionato Mondiale di F1, nonché ex atleta di sci alpino a livello internazionale, e di Giuseppe Saronni, campione del mondo di ciclismo.