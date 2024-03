Unitelma Sapienza è una fra le università telematiche più apprezzate in Italia e molta della sua fama dipende dalla sorellanza con lo storico ateneo romano con cui condivide la qualità della didattica e del corpo docenti. Non a caso Unitelma è l’unica università telematica riconosciuta dal MIUR ad essere direttamente legata con un’Università pubblica, ossia l’Università La Sapienza di Roma. Particolarmente apprezzato da chi frequenta l’ateneo online è proprio questo collegamento con il prestigioso e storico ateneo statale.

Ricordiamo che Unitelma mette a disposizione corsi di laurea di 5 facoltà: Archeologia, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze e tecnologie informatiche.

In questo nostro approfondimento vi riassumeremo quali sono le recensioni e le opinioni sull’Unitelma Sapienza degli studenti ed ex studenti. Oltre a giudizi positivi e domande dagli stessi utenti per capire meglio come funziona l’ateneo, vi riporteremo anche i commenti negativi e le relative soluzioni e risposte dell’università in caso di criticità. Siete pronti a scoprire tutto su Unitelma Sapienza?

In questa guida:

Università Unitelma Sapienza: le opinioni degli studenti

Le recensioni sull’Università degli Studi Unitelma Sapienza sono molto positive, in quanto gli iscritti ed ex iscritti ne apprezzano il livello superiore alla media e l’ecletticità delle lezioni che la inseriscono a pieno titolo tra le migliori sul mercato. Un fattore che viene molto apprezzato è l’attenzione nei propri corsi di studio a valorizzare, oltre agli aspetti teorici, la dimensione operativa del mondo professionale, in maniera tale da mettere i futuri laureati nelle condizioni tali da essere già pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Per questo motivo degli obiettivi dell’università è quello di affiancare le conoscenze teoriche all’acquisizione di competenze professionali.

Inoltre la didattica viene erogata in modalità e-learning e gli allievi possono seguire le lezioni comodamente a distanza, direttamente con un click dalla piattaforma messa a disposizione dall’ateneo. In questo possono studiare e lavorare allo stesso tempo, accelerando la propria carriera.

Inoltre, la spendibilità della laurea online ottenuta all’Unitelma viene giudicata maggiore, rispetto a quella delle altre università per via telematica, perché, come già specificato in precedenza, ritenuta parte dell’Università La Sapienza. Inoltre l’ateneo ha deciso di non inserire la parola “telematica” nei documenti ufficiali e nelle pergamene di laurea e questa scelta viene apprezzata dagli studenti.

A ciò si aggiunge il programma Erasmus+, di cui Unitelma è partner e che secondo uno Studio pubblicato dalla Commissione europea ad incrementare il successo degli allievi nella vita privata e lavorativa, oltre che a rendere più innovative le università. Partecipare al programma può migliorare le proprie conoscenze linguistiche e relazionali, oltre ad essere un ottimo biglietto da visita sul proprio curriculum vitae. In questo sembra molto simile agli atenei tradizionali, anche perché non tutti gli atenei online mettono a disposizione questa opportunità.

Recensioni di Unitelma: le domande più comuni

Oltre alle opinioni sulla Unitelma presenti sul web, ci sono molte domande che fanno gli utenti, come per esempio “Cosa ne pensate della Unitelma?”. Chi risponde a questo quesito conferma che si tratta di una realtà molto ben strutturata. I professori ed il loro metodo d’insegnamento non deludono le aspettative. Il sistema di didattica a distanza permette di lavorare e studiare contemporaneamente mettendo a disposizione il materiale didattico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se prima c’erano dei pregiudizi su questo tipo di formazione, ora le video lezioni online sono un metodo consolidato soprattutto dopo il periodo della pandemia, perciò il prestigio di cui gode anche questa realtà online è in netto aumento.

Unitelma Sapienza non è né eccessivamente facile, né troppo difficile. Bisogna impegnarsi e studiare per raggiungere gli obiettivi che si desiderano e così non ci sono molti studenti fuori corso, questo a dimostrazione del fatto che ottenere la laurea non è assolutamente impossibile.

Unitelma: le opinioni negative

In Rete si possono trovare poche recensioni negative su Unitelma e riguardano le dispense, ritenute insufficienti per una preparazione adeguata all’esame. Questo porterebbe così gli studenti ad acquistare libri di testo extra per integrare lo studio.

Nel complesso gli ex studenti consigliano l’iscrizione a chi ha voglia di studiare seriamente e conseguire un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro e per i concorsi. Le informazioni vengono comunicate nella maniera giusta, ma il fatto di dover acquistare altri libri oltre al materiale didattico messo a disposizione ha una doppia valenza: alcuni considerano l’ateneo molto serio per questo motivo, mentre altri più impegnativo rispetto ad altre strutture.

Unitelma Sapienza: la nostra valutazione complessiva

La laurea Unitelma ha lo stesso valore legale dei titoli di studio ottenuti in una università tradizionale, inoltre ha validità in Italia e anche all’estero al pari. Questo vuol dire che i laureati hanno le stesse possibilità di accesso al mondo del lavoro, concorsi pubblici o esami di Stato per l’iscrizione agli Albo professionali di riferimento con il vantaggio, però, che il materiale didattico è interamente a disposizione sulla piattaforma online e quindi si può studiare in qualsiasi momento della giornata.

Tra i punti migliori di Unitelma c’è il fatto di avere l’appoggio di una struttura molto solida che è quella dell’Università Sapienza di Roma. Questo aspetto la rende ancora più affidabile. Il giudizio sull’Unitelma, in base alle opinioni raccolte, ci risulta quindi molto positivo.

La nostra guida sulle recensioni sull’Università Unitelma Sapienza finisce qui; se avessi bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a compilare il form qui sotto. Verrai ricontattato il prima possibile dagli esperti di AteneiOnline, che ti forniranno un orientamento personalizzato e gratuito.