I Master Unitelma Sapienza sono corsi post laurea che danno modo agli studenti di acquisire ulteriori conoscenze e competenze avanzate in diversi settori, progettati per adattarsi alle necessità degli studenti lavoratori o hanno impegni familiari, poiché possono essere seguiti interamente online da docenti e da tutor di sostegno.

Questi corsi sono erogati da un’università telematica riconosciuta dal MIUR e quindi hanno la stessa validità dei master degli atenei tradizionali per quanto riguarda la partecipazione a concorsi pubblici. Non solo, infatti danno agli studenti la possibilità di sostenere tirocini presso importanti Enti e Aziende, in maniera tale da applicare in un contesto lavorativo le conoscenze teoriche e metodologiche acquisite. Il tutto con la qualità di Unitelma Sapienza, unica realtà per via telematica ad essere collegata ad una università pubblica, ossia La Sapienza, il che offre una garanzia ancora maggiore per gli iscritti.

In questo nostro approfondimento vi parleremo di tutti i master a disposizione nell’ateneo, con l’elenco completo di questi corsi ed anche i relativi costi. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli?

In questa guida:

Tutti i Master Online Unitelma

L’Università Telematica Unitelma eroga attualmente circa 40 master, divisi in due tipologie:

Unitelma Sapienza Master di 1° livello : accessibili a chi è in possesso di una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è permesso partecipare in qualità di uditori).

: accessibili a chi è in possesso di una o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è permesso partecipare in qualità di uditori). Unitelma Sapienza Master di 2° livello: accessibili a chi è in possesso di una laurea magistrale oppure specialistica

Vediamo allora l’elenco completo dei master con i relativi dettagli:

Master Unitelma di 1° livello

I master di 1° livello sono davvero tanti (con aree di riferimento che sono le medesime dei corsi di laurea Unitelma): sono rivolti a neolaureati che intendono specializzarsi in un campo specifico e a professionisti che hanno necessità e voglia di migliorare la propria posizione lavorativa.

Ecco l’elenco dei Master Unitelma di I Livello:

Master Unitelma di 2° livello

Meno numerosi rispetto a quelli di I livello, i Master di II livello sono corsi che sono in grado di dare un’altissima preparazione in diverse aree di studio.

Ecco l’elenco dei Master Unitelma di II Livello:

Master Universitari Unitelma: esami e prova finale

I Master Unitelma Sapienza prevedono lo svolgimento di esami intermedi a metà corso finalizzati alla valutazione dell’apprendimento sui temi trattati, che possono essere sotto forma di preparazione di elaborati scritti (tesine), come anche nella compilazione di questionari o esami (a risposta aperta, chiusa o sintetica), solitamente effettuati online.

La prova finale, invece, solitamente si svolge con un project work, ovvero una attività complessa e strutturata che comprende la progettazione e la realizzazione di una ricerca sul campo finalizzata ad applicare su casi concreti le conoscenze acquisite durante il corso di studi. La scelta del tema da trattare deve essere coerente con le tematiche affrontate. Generalmente, poi, il project work viene discusso di fronte a una commissione in presenza per il conseguimento del titolo di master, che attribuisce anche il voto finale (espresso in centodecimi).

Costi Master Unitelma

Infine qual è il costo dei Master Unitelma? I costi variano tra 850 euro e 4.300 euro, a seconda del master scelto. Bisogna ricordare però che frequentare un master da remoto è meno costoso rispetto ad un master classico, in quanto grazie alla didattica in modalità e-learning c’è un enorme risparmiare sulle spese extra tipiche della modalità in presenza come il trasporto, l’alloggio per i fuori sede ed il costo dei libri e delle dispense.

Inoltre, Unitelma Sapienza per andare incontro alle necessità degli iscritti dà modo di rateizzare la retta e, inoltre, in alcuni c’è una retta agevolata per chi si iscrive attraverso un ente convenzionato come AteneiOnline. Se vuoi maggiori dettagli su questa opportunità, non esitare a compilare il form qui di seguito. Verrai ricontattato in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato ed in forma totalmente gratuita.