Vacanze estive 2025: il calendario scolastico per regione

L’arrivo della bella stagione porta con sé l’attesa delle vacanze estive, un periodo tanto agognato da studenti e famiglie di tutta Italia. Con giugno che si avvicina, cresce la curiosità su quando suonerà l’ultima campanella nelle diverse regioni italiane.

Il calendario scolastico, gestito autonomamente da ciascuna regione, stabilisce non solo la data di conclusione delle lezioni ma anche quella della ripresa a settembre. Conoscere con anticipo queste date risulta fondamentale per organizzare al meglio il periodo estivo, pianificare viaggi e attività, nonché prepararsi adeguatamente al nuovo anno accademico.

Calendario vacanze estive 2025 per regione

Il calendario scolastico viene stabilito dalle singole regioni in piena autonomia, decidendo quando terminano ed iniziano le lezioni. Per l’estate 2025, l’ultimo giorno di scuola nelle diverse regioni varia tra il 7 e il 13 giugno.

Ecco quando iniziano le vacanze estive per l’anno scolastico 2024/2025:

Abruzzo: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Basilicata: 10 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Calabria: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Campania: 7 giugno

Emilia Romagna: 6 giugno

Friuli Venezia Giulia: 7 giugno (28 giugno per le scuole d’infanzia)

(28 giugno per le scuole d’infanzia) Lazio: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Liguria: 10 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Lombardia: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Marche: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Molise: 7 giugno (28 giugno per le scuole d’infanzia)

(28 giugno per le scuole d’infanzia) Piemonte: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Puglia: 8 giugno

Sardegna: 7 giugno (28 giugno per le scuole d’infanzia)

(28 giugno per le scuole d’infanzia) Sicilia: 7 giugno (28 giugno per le scuole d’infanzia)

(28 giugno per le scuole d’infanzia) Toscana: 10 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Umbria: 7 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Valle d’Aosta: 10 giugno (30 giugno per le scuole d’infanzia)

(30 giugno per le scuole d’infanzia) Veneto: 7 giugno (28 giugno per le scuole d’infanzia)

(28 giugno per le scuole d’infanzia) Provincia autonoma di Bolzano: 13 giugno

Provincia autonoma di Trento: 12 giugno

Riapertura scuole a settembre 2025

Con la conclusione delle vacanze estive, gli studenti torneranno tra i banchi di scuola a settembre 2025. Al momento, solo tre regioni hanno approvato ufficialmente il calendario per il nuovo anno scolastico 2025/2026: il Lazio, dove le lezioni riprenderanno il 15 settembre; la Valle d’Aosta, che ha fissato la riapertura per il 10 settembre; e la Provincia autonoma di Bolzano, dove gli studenti torneranno in classe l’8 settembre.

Per tutte le altre regioni italiane, le date precise sono ancora in fase di aggiornamento e verranno comunicate nei prossimi mesi attraverso i rispettivi calendari regionali.

Una interessante novità potrebbe riguardare l’Emilia Romagna, dove l’assessora alla Scuola Isabella Conti ha presentato una proposta innovativa: l’introduzione di una pausa didattica tra Natale e Pasqua, sul modello del ‘spring break’ nordeuropeo. Se approvata, questa iniziativa comporterebbe un prolungamento delle lezioni sia a settembre che a giugno, riducendo così la durata delle vacanze estive per garantire una distribuzione più equilibrata dei periodi di riposo durante l’anno scolastico.

Informazioni operative per studenti e famiglie

Conoscere con anticipo le date di chiusura e riapertura delle scuole permette a studenti e famiglie di organizzare al meglio il periodo estivo. Per una pianificazione efficace, è consigliabile tenere d’occhio i siti ufficiali degli Uffici Scolastici Regionali, dove verranno pubblicati eventuali aggiornamenti o modifiche al calendario.

Le regioni che non hanno ancora definito le date di inizio del prossimo anno scolastico lo faranno nelle prossime settimane. Gli studenti possono inoltre verificare direttamente con il proprio istituto eventuali variazioni specifiche, poiché le singole scuole potrebbero adottare adattamenti del calendario regionale in base alle proprie esigenze didattiche.