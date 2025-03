Valditara: oltre 40 aggressioni a docenti e ATA, arresto in flagranza

Il fenomeno delle aggressioni al personale scolastico sta assumendo dimensioni allarmanti in Italia. Da settembre ad oggi sono stati registrati oltre 40 episodi violenti ai danni di docenti e personale ATA, una situazione che ha spinto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a intervenire con proposte concrete.

Durante una recente apparizione a Mattino Cinque News, il ministro ha delineato una strategia articolata per contrastare questa preoccupante escalation di violenza nelle scuole italiane.

Aggressioni al personale scolastico

I dati riportati dal ministro Valditara sono allarmanti: oltre 40 episodi di aggressione ai danni di docenti e personale ATA registrati da settembre. Il fenomeno appare in crescita, con casi di violenza verbale e fisica che hanno colpito educatori di ogni ordine scolastico, rendendo necessario un intervento immediato.

Misure disciplinari innovative

Il piano ministeriale prevede un cambio radicale nell’approccio alle sanzioni disciplinari. Valditara ha annunciato il rafforzamento del voto in condotta, che acquisirà maggior peso nella valutazione complessiva degli studenti.

La novità più significativa riguarda la sostituzione delle tradizionali sospensioni con attività di cittadinanza solidale. Questo nuovo modello punta a trasformare il momento punitivo in un’occasione di crescita e consapevolezza, responsabilizzando gli studenti attraverso un coinvolgimento attivo nella comunità scolastica.

Sanzioni economiche e arresto in flagranza

Il piano ministeriale prevede sanzioni severe per contrastare la violenza nelle scuole. I genitori protagonisti di aggressioni verso il personale scolastico dovranno affrontare multe che vanno da 500 fino a 10mila euro, a seconda della gravità dell’episodio.

La novità più significativa riguarda l’introduzione dell’arresto in flagranza per chi commette atti violenti all’interno degli istituti. Valditara ha sottolineato la determinazione di presentare questa proposta nel prossimo Consiglio dei Ministri, evidenziando l’urgenza di misure concrete contro un fenomeno in preoccupante aumento.

Difesa della lingua italiana

Durante il suo intervento a Mattino Cinque, il ministro Valditara ha preso una posizione netta sulla questione del linguaggio inclusivo nelle scuole. Ha sottolineato come la lingua italiana rappresenti un patrimonio culturale di rilevanza mondiale e un elemento distintivo della nostra identità nazionale.

Basandosi sulle indicazioni dell’Accademia della Crusca, il ministro ha evidenziato l’assenza del genere neutro nella grammatica italiana, definendo l’introduzione di elementi estranei come asterischi e schwa “un atto di violenza” contro la tradizione linguistica. Per Valditara, è preciso dovere del Ministero vigilare sul rispetto delle regole grammaticali consolidate.

Ruolo del Ministero dell’Istruzione

Valditara ha sottolineato il dovere del Ministero di vigilare sul rispetto delle regole grammaticali e tutelare la sicurezza scolastica. Le proposte imminenti per il Consiglio dei Ministri riflettono un approccio integrato che punta a ripristinare l’autorità dei docenti, garantire ambienti scolastici sicuri e preservare l’identità culturale italiana.