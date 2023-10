Vasco Rossi, annunciato nuovo tour nel 2024: le date

Vasco Rossi tornerà ad esibirsi sui palchi italiani con un nuovo tour nel 2024 nei più importanti stadi d’Italia. Il 4 ottobre partirà la vendita per il Blasco Fan Club, il 5 ottobre apertura della prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation e il giorno seguente apertura delle vendite su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Le tappe annunciate

Nel 2024, Vasco Rossi ha annunciato un tour epico che promette di essere uno dei momenti musicali più importanti dell’anno. Il tour toccherà alcune delle più grandi città italiane e prevede concerti in alcuni degli stadi più iconici del paese. Ecco le date e le città del tour:

Milano – San Siro (7,8,11,12 giugno 2024): Il tour inizia con uno spettacolo emozionante a Milano, presso lo stadio di San Siro. Questo stadio leggendario ha ospitato alcuni dei concerti più memorabili di Vasco nel corso degli anni.

Bari – Stadio San Nicola (25 giugno 2024): Il tour chiude il cerchio a Bari, dove Vasco Rossi si esibirà allo stadio San Nicola. Sarà un modo perfetto per concludere questa serie di concerti straordinari.

Questo tour rappresenta un’opportunità unica per i fan italiani di Vasco Rossi di vedere il loro idolo sul palco in alcune delle location più prestigiose del paese. Vasco è noto per le sue performance energetiche e coinvolgenti, e ogni concerto è un’esperienza indimenticabile. I biglietti sono già molto richiesti, quindi i fan dovranno acquistarli nel momento in cui usciranno per avere più possibilità di trovarli disponibili. Vasco Rossi ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’icona intramontabile della musica italiana, e il suo tour del 2024 promette di essere un momento indimenticabile nella storia della musica italiana.

Nel frattempo, il leggendario rocker Vasco Rossi ha fatto il suo debutto su Netflix con la docuserie intitolata “Vasco Rossi – Il Supervissuto.” Questa emozionante produzione è ora disponibile non solo su Netflix, ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app Now Smart Stick. La docuserie offre un’immersione senza precedenti nella vita e nella carriera straordinaria di Vasco Rossi.

Vasco Rossi ha spiegato anche la scelta del termine ‘supervissuto’: “Supervissuto perché ho vissuto intensamente tutta la mia vita.. sempre al massimo… restando sveglio per lunghe notti alla ricerca delle parole giuste e delle musiche che arrivassero al cuore delle persone. Supervissuto perché non ho fatto altro in tutta la mia vita che entrare e uscire da ogni inferno e ogni paradiso sempre in tempo per salire sul palco! Supervissuto perché ho vissuto molto di più di una vita normale… e ho visto cose che pochi umani hanno avuto la fortuna di vedere”.

Infine, l’artista ha scritto: “Supervissuto perché ho vissuto il doppio delle esperienze che ha potuto fare mio padre e forse anche tre volte quelle di mio nonno. Supervissuto… Perché sono riuscito ad avere i superpoteri grazie al cielo e alla chitarra”.