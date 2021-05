Bonus Vacanze 2021: di cosa si tratta

Anche quest’anno gli italiani potranno usufruire del bonus vacanze che consiste in 2,6 miliardi stanziati dal governo per aiutare le famiglie di italiani che desiderano partire per le vacanze incentivando, così, il turismo. Si tratta di un contributo economico fino a 500 euro da spendere in soggiorni in Italia presso tutte le imprese che hanno codice Ateco 55: quindi, villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agriturismi italiani.

Bonus Vacanze 2021: come funziona

Il bonus vacanze può essere utilizzato al momento una sola volta (probabilmente nei prossimi mesi ci sarà una modifica) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: per l’80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, mentre il restante 20% andrà come detrazione dall’imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori privati, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari. Il buono può essere usato per i pagamenti direttamente alla struttura o attraverso agenzie viaggi e tour operator.

Bonus Vacanze 2021: quando va usato

Stando al decreto Rilancio, per ottenere lo sconto, il pagamento alla struttura (che sia b&b, albergo, agriturismo o camping) deve essere corrisposto in un’unica soluzione e “senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”. Sono quindi escluse dal provvedimento le piattaforme di prenotazione come Airbnb e Booking e simili.

Leggi anche: Bonus Vacanze 2020: le istruzioni INPS