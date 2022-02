Quando si parte per una nuova vacanza, generalmente si pensa a tutto quello che c’è da vedere e visitare. Oggi, invece, ti vogliamo dare una (anzi sei) dritte: 6 cose da non fare in Grecia. Se la terra ellenica è la tua prossima tappa, segnati queste cose da non fare assolutamente se non vuoi inimicarti gli abitanti del luogo. Ti spieghiamo anche il perché.

Cose da non fare in Grecia: 6 da evitare

Come abbiamo anticipato, non aspettarti che ti illustriamo cosa non perderti in Grecia: ti abbiamo già dato i nostri consigli su dove puoi andare per il viaggio di maturità. Piuttosto, ti diamo qualche info su cosa c’è da sapere prima di partire. Prendi appunti.

Usare solo carte di credito/debito

Se le strutture più grandi e poste nelle zone più turistiche sono attrezzate, nelle località minori, quelle più remote, potrebbero essere necessari i contanti. Non dimenticarti, quindi, di portarne dietro una scorta, se non altro per le spese necessarie.

Mostrare il palmo della mano

Forse non tutti lo sanno, ma mostrare il palmo della mano in Grecia è considerato un gesto offensivo. Facendolo, otterresti lo stesso effetto che, in Italia, ottieni mostrando il dito medio. E siccome spesso e volentieri il confine tra un gesto assolutamente spontaneo e uno irriverente è piuttosto labile, meglio non rischiare.

Disprezzare i fumatori

Occhio, non vogliamo difenderli – che il fumo, attivo e passivo, sia pericoloso per la salute è un dato di fatto – purtroppo, però, in Grecia sono in tantissimi a fumare. E difatti, i tentativi di arginare il problema sono scaturiti in una legge che, purtroppo, nei fatti, non è stata osservata.

Fotografare strutture militari

In realtà si tratta di un divieto piuttosto diffuso anche altrove. Ma in particolare in Grecia, soprattutto nelle isole dell’Egeo vicino al confine turco, è vietato scattare foto alle strutture militari. Ti sconsigliamo di provarci se vuoi evitare problemi con le autorità locali.

Mangiare nella metro

Tra le cose da sapere prima di andare in Grecia c’è anche questa. Ad Atene, in particolare, la metro di recente costruzione è una struttura superba. Gli ateniesi la rispettano al massimo tenendola pulita non mangiandoci né bevendoci (a meno che non si tratti di acqua). Fallo anche tu.

Gettare la carta nel gabinetto

Per evitare problemi dovuti al sovraccarico dei tubi di scarico – quelli del territorio ellenico possono essere veramente antichi e, per questo, messi male – i gabinetti greci sono sempre dotati di un apposito bidone della spazzatura. Usalo per evitare qualsiasi tipo di conseguenza.

Bene, noi abbiamo finito le nostre curiosità sulla Grecia. Tu sei pronto a partire?