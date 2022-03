Ad aprile finalmente si potrà ritornare a viaggiare liberamente, con sempre meno restrizioni e costi sempre più accessibili per tutti. Con l’arrivo della primavera la voglia di fare un salto in uno dei numerosi Paesi Europei si fa sempre più intenso: escludendo, ovviamente, le mete piagate tristemente dalla guerra. Parigi, Madrid, Lisbona: le possibilità sono tantissime, basta sapere quale tipo di weekend fuori porta sia il più adatto a noi.

Sei in cerca di una vacanza relax? Di uno spot culturale? Di tre giorni completamente dedicati al divertimento? In questa breve guida ti racconteremo i musei europei più belli da non perdere assolutamente nel tuo soggiorno fuori.

Musei da non perdere durante un viaggio in Europa

Il Museo d’Orsay a Parigi : famoso per i capolavori dell’impressionismo e del post-impressionismo esposti al suo interno merita una visita anche se non siete appassionati d’arte per l’architettura scenografica con cui è stato pensato. Si tratta di un’ex-stazione ferroviaria (la Gare d’Orsay), costruita in stile eclettico alla fine dell’Ottocento. Una volta arrivati nella Ville Lumiere non perdetevi nemmeno il Louvre, uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni.

I Musei Vaticani a Città del Vaticano : si tratta di una delle raccolte d'arte più grandi del mondo. Le numerose stanze in cui perdersi ti lasceranno a bocca aperta ma mai come la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello che rappresentano un unicum nella storia dell'arte mondiale. Ogni anno sono visitati da circa sei milioni e mezzo di persone che provengono da tutti i Paesi.

Il complesso di Hofburg a Vienna : centro del potere austriaco per secoli, oggi ha una superficie di 240.000 m², formata da 18 ali, 19 cortili e 2.600 stanze, nelle quali tuttora vivono e lavorano circa 5.000 persone. Una delle parti più incantevoli è la "casa della Principessa Sissi" ma l'intero complesso merita una visita.

Museo Del Prado a Madrid: si tratta di uno dei musei più importanti del mondo e raccoglie opere artistiche di El Greco, Pieter Paul Rubens, Tiziano, Caravaggio, Diego Velázquez, Rembrandt, Francisco Goya (solo per citarne alcuni). Anche in questo caso la struttura è molto affascinante e merita almeno un appuntamento veloce. Se passate in città, fermatevi anche al Reina Sofia per godere della bellezza sfolgorante de La Guernica.

