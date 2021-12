Natale e Capodanno 2022: vacanze low cost

We wish you a merry Christmas and a happy new year! Come? Consigliandovi quali sono le migliori offerte low cost per le vostre vacanze di Natale e di Capodanno. Manca sempre meno all’arrivo di queste feste che, per grandi e piccini, sono le più belle, le più colorate, le più magiche. Avete già pensato a come trascorrerle? Volete rimanere a casa e godervi questi giorni in compagnia della famiglia o con gli amici, o preparare la valigia verso una destinazione europea? Anche l’Italia ha tanto da offrire, in quanto a bellezza e arte non ci batte nessuno. Oggi non vi resta che mettervi comodi, continuare a leggerci e troverete sicuramente la migliore offerta che fa per voi, scegliete se rimanere in Italia o se volete andare all’estero, se volete andare in qualche agriturismo, in un hotel a 4 stelle o fare i turisti. Intanto iniziamo a vedere le offerte per Natale.

Vacanze low cost Natale: le migliori offerte

Natale è la festa della famiglia, di mamma, papà, nonni, zii e figli intorno ad un maestoso albero che riscalda gli animi con le sue luci e vicino un caldo camino; è la festa dei regali, di quegli enormi pacchi sotto l’albero di Natale che i bambini guardano e desiderano aprire, ma che, ahimè, non si può fare perché la tradizione vuole che si aprano la notte del 24 dicembre o la mattina del 25. Se siete tradizionalisti opterete sicuramente per rimanere nelle vostre calde case e trascorrere questi giorni di festa tra le mura di casa, se invece volete trascorrere le vacanze fuori, anche con tutta la famiglia in stile “Mamma ho perso l’aereo” ma senza dimenticare nessuno a casa, avete l’imbarazzo della scelta, vediamo insieme qualche idea:

Alsazia: ammirerete i paesini imbiancati che sembrano usciti da un racconto di Natale

ammirerete i paesini imbiancati che sembrano usciti da un racconto di Natale Budapest: è una delle destinazioni più convenienti per viaggiare nel periodo natalizio, è relativamente economica, è bellissima sotto la neve ed è piena di cose da fare

è una delle destinazioni più convenienti per viaggiare nel periodo natalizio, è relativamente economica, è bellissima sotto la neve ed è piena di cose da fare Marocco: meta vicinissima all’Italia e ha il vantaggio di essere anche economica, visitate Chefchaouen la città blu del Marocco.

E a Capodanno, che si fa?

Viaggi low cost Capodanno 2022: le migliori offerte

Stanno per arrivare i giorni della fatidica domanda: “che si fa a capodanno”? Sono i giorni in cui, senza saperlo e senza rendercene conto, veniamo tutti inseriti nei gruppi di chat su whatsapp degli amici e, spesso, anche della famiglia il cui titolo è uno solo: “Capodanno 2022”. Se anche voi siete in questi gruppi e siete alla ricerca di idee da proporre per mettere a tacere tutti questi gruppi, leggete le nostre offerte, forse troverete quello che fa per voi:

Amsterdam : su Lastminute.com offerta volo da Milano + 3 notti in hotel da 283 euro

: su Lastminute.com offerta volo da Milano + 3 notti in hotel da 283 euro Parigi: volo da Milano + 3 notti in hotel da 497 euro

volo da Milano + 3 notti in hotel da 497 euro Londra : volo da Milano + 3 notti da 491 euro

: volo da Milano + 3 notti da 491 euro Dubai: volo da Milano + 4 notti in hotel da 965 euro

Dovete solo scegliere la destinazione che vi attiri di più e sappiate che ovunque voi andrete la vista dei fuochi d’artificio vi farà sentire, per un attimo, a casa!