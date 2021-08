Viaggiare in treno: le curiosità da scoprire

Qualsiasi tipo di viaggio ci accingiamo a compiere non è solo un viaggio fisico, ma soprattutto mentale e, alle volte, anche spirituale. Quando si viaggia si lascia il proprio mondo per entrare in un altro e conoscerne tutti gli aspetti; dalla cultura degli abitanti del posto, alle tradizioni e gli abitanti stessi. Il viaggio è un’avventura e uno scambio e al rientro si torna con qualcosa in più da aggiungere nel proprio bagaglio di vita. Oggi vogliamo suggerirvi quali sono i viaggi in treno da cui poter assistere a fantastici percorsi panoramici e vedremo anche quali sono gli itinerari consigliati. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, è pronta? Mettete dentro tanta voglia di scoprire nuovi posti, nuove tradizioni e nuove persone e andiamo.

Da non perdere:

Viaggi in treno: quali sono gli itinerari consigliati per assistere a panorami mozzafiato

Se volete vivere un’emozione forte nel vostro viaggio, dovete necessariamente scoprire insieme a noi quali sono gli itinerari, da percorrere in treno, che vi permettono di assistere a panorami mozzafiato. I viaggi, in generale, riempiono gli occhi e lo spirito, se poi si scelgono i giusti itinerari il viaggio diventa un’avventura da ammirare con gli occhi di chi vede qualcosa per la prima volta, rimanendo stupiti e a bocca aperta. Per scoprire quali sono questi itinerari possiamo rimanere in Italia, ma anche spostarci in Europa:

Transiberiana d’Italia, il Treno del Parco della Maiella: attraversa 70 km di parchi e riserve naturali in Abruzzo e in Molise, L’Orient Express delle Tre Valli: percorre il tratto da Genova in direzione delle montagne, Toscana Old Style, il Treno Natura: attraversa la provincia di Siena, e dal vostro finestrino potrete ammirare uno dei paesaggi italiani più belli e patrimonio dell’UNESCO, Bergen Railway: la linea collega Oslo e Bergen, Glacier Express: un viaggio di quasi otto ore tra le montagne di Zermatt e St Moritz, Danube Express: tutti gli itinerari iniziano o passano attraverso Budapest.

Potrebbe interessarti:

Viaggi in treno: quali fare per godere di percorsi panoramici

Per finire il nostro viaggio, per ora virtuale e con la fantasia, passiamo a scoprire quali sono i percorsi panoramici che non dovete assolutamente perdervi:

Le Train Jaune, il treno giallo dei Pirenei, vi farà ammirare la bellezza della catena montuosa che attraversa, Bergen-Oslo: davanti ai vostri occhi si presenteranno fiordi, ghiacciai e valichi di montagna, Gorizia-Bled: il treno arriva in Slovenia e passa attraverso terre storiche dell’impero austro-ungarico, Il treno della foresta nera passa nel cuore dell’Europa dandovi la possibilità di ammirare la bellezza dei passaggi, L’Islandbanan, linea ferroviaria aperta solo nel periodo estivo, vi porterà fino in Lapponia,

Se vuoi saperne di più, leggi: