Viaggi on the road: quali sono i più belli al mondo

Viaggiare, viaggiare e ancora viaggiare! Tutti noi non vorremmo fare altro nella vita, peccato non si possa e che si debba spesso ritagliarsi del tempo per organizzare un viaggio e partire alla scoperta di nuovi posti. Ogni viaggio è un incontro, una nuova scoperta e una nuova valigia da riempire con esperienze nuove, culture nuove e gente da aggiungere alla lista di quelli che hanno aggiunto un valore alle nostre vite. Esistono tanti tipi di viaggio, ma quello più avventuroso, quello più carico di adrenalina è senza dubbio quello on the road. Oggi vogliamo mostrarvi quali sono in assoluto quelli più belli al mondo, ma prima vi diamo qualche consiglio su cosa portare con voi.

Da non perdere:

Viaggiare on the road: cosa portare con voi in quest’avventura

Se decidete di vivere quest’avventura, se vi piace l’idea di viaggiare soli o in compagnia di un amico, un parente o il vostro partner, dovete seguire i nostri consigli su cosa portare con voi. Dal momento che si tratta di un viaggio all’avventura, non organizzato nei dettagli, dovrete necessariamente attrezzarvi di uno zaino, più grande e capiente è e meglio è, che potrete riempire con lo stretto necessario che vi servirà a vivere queste giornate spensierate. Non dovranno mancare scarpe comode, un mini kit di sopravvivenza per qualsiasi evenienza e qualche ricambio; dovrete anche abituarvi all’idea che potreste vivere in condizioni un po’ sacrificate, ma questo non deve abbattervi o farvi cambiare idea, il viaggio on the road andrebbe fatto almeno una volta nella vita per provare la sensazione dell’inaspettato, dell’inatteso e delle mille sorprese a cui potrete andare incontro. Per stimolare maggiormente la vostra curiosità, di seguito troverete l’elenco dei viaggi on the road più belli del mondo, andiamo a scoprire quali sono.

Leggi anche: InterRail: itinerari, prezzo e sconti under 27

Viaggi on the road: i più belli al mondo

Se avete bisogno di qualche idea o suggerimento per il vostro viaggio on the road, potete prendere spunto da uno tra i più belli al mondo che abbiamo selezionato per voi:

Foresta Nera in Germania: ricca di paesaggi, immersi nel verde, da percorrere con lo sguardo rivolto verso le montagne innevate, Great Ocean Road in Australia: parte da Melbourne e arriva ad Adelaide, Highway 61 The blues Highway: al confine tra la Louisiana e Mississipi a cui Bob Dylan ha dedicato il testo di una sua canzone, Da Perth ad Albany: un altro meraviglioso percorso in Australia, Portogallo: da Lisbona a Faro passando per Sintra e Algarve.

Potrebbe interessarti: