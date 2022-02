Bisogna dirlo: il viaggio di maturità è il più bello che farai nella tua vita. Un’occasione incredibile perché ti sarai liberato da un gran peso e avrai di fronte un’estate senza studio e senza obblighi. Il viaggio di maturità 2022 poi, avrà un gusto ancora più dolce perché dopo due anni di pandemia finalmente si potrà ricominciare a girare senza restrizioni, senza problemi, senza angoscia.

Le possibilità sono tantissime, le mete, in fondo, dipendono dagli interessi di ognuno e dal budget a disposizione. Inizia a considerare prima di tutti chi saranno i tuoi compagni di viaggio perché sarà con loro che dovrai stabilire la destinazione del tuo viaggio di maturità. L’Italia offre numerose mete per viaggi low cost dove potrai vivere esperienze indimenticabili girando per Milano, Roma, Firenze, Venezia, Catania, Bologna…dipende tutto da dove parti.

Se preferisci varcare i confini, anche in Europa non avrai vita facile: la scelta dipende tutta da te. Londra, Amsterdam, Budapest, ma anche Parigi e Barcellona.

Preferisci il mare? Hai pensato alla Grecia, a Malta o alle Canarie? Prenotare in questo periodo è la tua opzione migliore perché premunendosi in anticipo si può risparmiare tantissimo sui voli e in alcuni casi, anche sugli alberghi. Basta sapere dove cercare.

Viaggio di Maturità 2022: le mete da tenere in considerazione

Di seguito ti presentiamo le nostre proposte su dove andare per il viaggio di maturità 2022: