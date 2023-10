1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift: uscita, tracklist e concerti

1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift: uscita

1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift: tracklist

Welcome to New York (Taylor’s Version) Blank Space (Taylor’s Version) Style (Taylor’s Version) Out of the Woods (Taylor’s Version) All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version) Shake It Off (Taylor’s Version) I Wish You Would (Taylor’s Version) Bad Blood (Taylor’s Version) Wildest Dreams (Taylor’s Version) How You Get the Girl (Taylor’s Version) This Love (Taylor’s Version) I Know Places (Taylor’s Version) Clean (Taylor’s Version) Wonderland (Taylor’s Version) You Are in Love (Taylor’s Version) New Romantics (Taylor’s Version) “Slut!” (Taylor’s Version) (From the Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)

Venerdì 27 ottobre 2023 è finalmente uscito l’attesissimo album. Si tratta della re-incisione della discografia dell’artista dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now” con l’aggiunta di cinque nuovi brani inediti. Ricordiamo che la dicitura “” (letteralmente “versione di Taylor”) indica la proprietà dei brani da parte della popstar dopo le varie problematiche nate negli anni passati per i diritti discografici dei suoi lavori discografici. Ecco cosa ha dichiarato la cantante: “Sono nata nel 1989, mi sono reinventata per la prima volta nel 2014 e una parte di me è stata reclamata nel 2023 con la riedizione di questo album che amo molto. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato la magia con cui avreste cosparso la mia vita per così tanto tempo. Questo momento è un riflesso delle avventure che abbiamo attraversato e di tutto l’amore che c’è tra noi che brilla nell’ora più buia. Vi presento, con gratitudine e meraviglia, la mia versione di 1989. Vi stava aspettando“.Ecco ladi “1989 (Taylor’s Version)” di Taylor Swift:Ricordiamo che la notizia della pubblicazione di “1989 (Taylor’s Version)” è arrivata a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’“Eras Tour”, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour della popstar multiplatino farà tappa anche nel nostro Paese per due date evento andate che hanno registrato il tutto esaurito in poche ore, in programma il. La stella della musica pop porterà le sue hit in Italia. L’ultima volta che si è esibita nel capoluogo lombardo era il 15 marzo del 2011, precisamente al Mediolanum Forum di Assago.