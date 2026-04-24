Italia e Spagna insieme su istruzione e AI: campus bilaterali, lotta al bullismo e smartphone

Il 23 aprile 2026 si è tenuto al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’incontro bilaterale tra il ministro Giuseppe Valditara e la ministra spagnola Milagros Tolón. La cornice dell’incontro è quella della cooperazione tra i due Paesi in ambito educativo, con l’obiettivo di rafforzare i legami formativi attraverso iniziative concrete e condivise.

Al centro del confronto sono stati posti temi prioritari che riguardano l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, la prevenzione del bullismo e della violenza, i rischi legati all’uso precoce di smartphone e social media, oltre al contrasto della dispersione scolastica.

L’intesa mira a produrre ricadute operative immediate per le scuole di entrambi i Paesi, con la creazione di gruppi di lavoro congiunti e lo sviluppo di progetti bilaterali.

Le prime reazioni sui social da parte di docenti e famiglie testimoniano interesse e confronto sulle possibili implicazioni pratiche dell’accordo per il sistema educativo.

I campus bilaterali e il rafforzamento del plurilinguismo

L’accordo prevede la creazione di Campus condivisi tra istituti italiani e spagnoli, con la partecipazione attiva di imprese dei due Paesi per sviluppare progetti comuni e favorire scambi d’eccellenza. L’obiettivo è costruire ponti formativi concreti che permettano agli studenti di vivere esperienze internazionali qualificanti, acquisendo competenze sia linguistiche sia professionali attraverso collaborazioni tra scuola e mondo del lavoro.

Sul fronte del plurilinguismo, i ministri hanno concordato un impegno reciproco: «Abbiamo concordato di potenziare lo studio della lingua italiana in Spagna e di avviare una cooperazione strutturata tra i nostri istituti», ha dichiarato Valditara. Questo rafforzamento linguistico si traduce in un’espansione dell’offerta formativa che valorizza l’apprendimento delle lingue come strumento di mobilità e integrazione culturale.

Dal prossimo anno scolastico 2026/27 aprirà una sezione di lingua spagnola presso il Liceo Vico di Napoli, che diventerà la decima sezione con opzione internazionale di spagnolo in Italia. Questa novità rappresenta un ampliamento significativo delle opportunità per gli studenti interessati ad approfondire la lingua e la cultura iberica, preparandosi a percorsi accademici e professionali in contesti internazionali.

L’integrazione dell’AI, l’uso degli smartphone e il contrasto alla dispersione

Per dare attuazione concreta agli obiettivi dichiarati, i ministri Valditara e Tolón hanno istituito gruppi di lavoro congiunti su quattro assi prioritari: integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, prevenzione del bullismo e della violenza, gestione dei rischi legati all’uso precoce di smartphone e social media, azioni contro la dispersione scolastica.

I tavoli tecnici avranno il compito di coordinare le esperienze già maturate nei due Paesi e definire pratiche didattiche condivise, in grado di migliorare sia la qualità dell’insegnamento sia la sicurezza degli ambienti educativi.

Sul fronte dell’AI, l’obiettivo è individuare modalità sostenibili per introdurre strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’apprendimento personalizzato, senza perdere il ruolo centrale del docente. Parallelamente, il focus su smartphone e social punta a prevenire dipendenze precoci e cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra gli adolescenti.

«Si tratta di una sinergia fondamentale per garantire ai nostri studenti un ambiente formativo sicuro e all’avanguardia», ha sottolineato Valditara al termine dell’incontro.

La Spagna ha inoltre accettato l’invito a partecipare, a inizio giugno, al Villaggio Mediterraneo organizzato dall’Italia in Egitto: un’occasione per condividere le migliori pratiche didattiche dell’area mediterranea e rafforzare la cooperazione multilaterale su temi comuni.

Le prossime tappe e le ricadute per studenti e docenti

L’accordo italo-spagnolo entra ora nella fase operativa: i gruppi di lavoro congiunti dovranno definire linee guida e protocolli condivisi, mentre l’avvio dei Campus bilaterali sarà oggetto di ulteriori comunicazioni ufficiali.

Docenti e famiglie hanno già avviato su piattaforme social un confronto sulle possibili ricadute pratiche, con particolare attenzione alle misure su smartphone e prevenzione del bullismo. L’obiettivo dichiarato resta la creazione di un ambiente formativo sicuro e innovativo. Studenti e scuole potranno monitorare i prossimi aggiornamenti istituzionali per conoscere modalità e tempi di attuazione delle iniziative annunciate.