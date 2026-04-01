Adozioni libri di testo 2026/27, le nuove regole del Ministero: scadenze, tetti di spesa e trasparenza

La circolare 97152 stabilisce il calendario per le adozioni dei libri di testo del prossimo anno scolastico. Le istituzioni scolastiche hanno tempo fino alla seconda decade di maggio 2026 per deliberare le proprie scelte. Durante questa finestra, i Collegi dei docenti possono confermare i volumi già in uso oppure sostituirli con nuove edizioni, valutando le esigenze didattiche e l’aggiornamento dei contenuti.

La comunicazione ufficiale delle adozioni deve avvenire in modalità telematica entro l’8 giugno 2026, attraverso i canali dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Il rispetto di questa scadenza è vincolante: una volta trasmesse, le scelte diventano irrevocabili per l’intero anno scolastico.

Questa definitività tutela le famiglie, consentendo loro di programmare con anticipo gli acquisti e di organizzare la spesa per i materiali didattici, evitando modifiche successive che potrebbero generare incertezze economiche.

I tetti di spesa e il margine del 20%

Il Ministero ha stabilito prezzi di copertina vincolanti per la scuola primaria e tetti massimi per la secondaria, calcolati applicando un tasso di inflazione programmata dell’1,5%. Questi limiti hanno l’obiettivo di contenere le spese delle famiglie e garantire prevedibilità economica nell’acquisto dei materiali didattici.

I docenti possono superare i tetti fino al 20%, ma solo in presenza di una motivazione analitica approvata dal Collegio dei docenti e successivamente ratificata dal Consiglio di Istituto. Tale flessibilità risponde all’esigenza di bilanciare il contenimento dei costi con l’autonomia didattica, permettendo alle scuole di rispondere a specifiche necessità formative senza gravare ingiustificatamente sulle famiglie.

Gli uffici scolastici regionali e i revisori dei conti sono incaricati di monitorare il rispetto di questi parametri, verificando che eventuali incrementi siano adeguatamente documentati e conformi alle procedure previste. Il sistema di controllo mira a prevenire aumenti arbitrari e a mantenere trasparenza nell’intero processo di adozione.

Le novità didattiche: nuove classi e decreto 221/2025

A partire dall’anno scolastico 2026/27, le classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo grado adotteranno per la prima volta i nuovi libri di testo conformi alle indicazioni nazionali stabilite dal decreto 221/2025. Questo provvedimento introduce contenuti didattici rinnovati e aggiorna gli approcci pedagogici in risposta alle esigenze formative attuali.

L’implementazione seguirà un criterio progressivo: mentre le prime classi riceveranno immediatamente i volumi aggiornati, le altre annualità manterranno temporaneamente i testi già in uso e passeranno gradualmente alle nuove edizioni negli anni successivi.

Tale modalità consente alle scuole di gestire la transizione senza interruzioni organizzative e di distribuire nel tempo l’impatto economico sulle famiglie, garantendo al contempo l’uniformità dei percorsi formativi all’interno di ciascuna coorte.

L’inclusione e gli strumenti digitali nel PTOF

I dirigenti scolastici devono garantire che tutti gli alunni con disabilità visiva possano accedere ai testi adottati attraverso formati idonei alle loro esigenze specifiche. Questa disposizione si integra con la promozione di strumenti digitali integrativi, che devono risultare coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa di ciascun istituto.

L’obiettivo dichiarato dalla normativa è assicurare una partecipazione paritaria alle attività didattiche, rimuovendo barriere che potrebbero limitare l’apprendimento. Le risorse digitali non sostituiscono i supporti tradizionali ma li affiancano, ampliando le modalità di fruizione dei contenuti e consentendo percorsi personalizzati in base alle caratteristiche degli studenti.

La trasparenza per le famiglie e i divieti per il personale

I genitori hanno accesso agli elenchi dei testi adottati attraverso i portali Scuola in chiaro e la piattaforma Unica, strumenti progettati per consentire la consultazione tempestiva delle dotazioni librarie. L’accuratezza dei dati inseriti dai dirigenti scolastici è determinante affinché le famiglie possano pianificare gli acquisti con anticipo e stimare l’impegno economico complessivo.

La normativa conferma il divieto per il personale scolastico di commerciare libri di testo, misura volta a preservare l’imparzialità e l’integrità del processo educativo.